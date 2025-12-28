Как да накарате орхидеята да цъфти отново? Мнението на специалисти

Високите, тънки стъбла и нежните, извити цветове на орхидеите ги превръщат в любимо и популярно стайно растение. Понякога обаче орхидеите могат да спрат да цъфтят, а по този повод „Марта Стюарт“ обяснява какво трябва да предприемете.

Проучете специфичните нужди на вашия сорт

Експертите са идентифицирали над 25 000 вида орхидеи, които цъфтят в различни части на света. Въпреки че всеки сорт има сходни основни нужди, за да осигурите най-добрия цъфтеж, трябва да разбирате специфичните нужди и вегетационния период на вашето растение.

„Орхидеите са толкова разнообразни, че на пазара има много различни видове и всяка група изисква малко по-различни условия, за да расте и цъфти. Първата стъпка е да проучите вида орхидея, за да разберете неговите изисквания за растеж и грижа“, отбеляза Марк Хачадуриан, старши куратор на орхидеи в Нюйоркската ботаническа градина.

Осигурете оптимална светлина

Орхидеите пеперудовидни (Phalaenopsis) са най-разпространеният вид стайна орхидея. Тези растения се предлагат в нюанси на бяло, розово, лилаво и оранжево и произвеждат най-много цветове, когато се отглеждат на ярка, непряка светлина.

„Орхидеите пеперуден цвят са известни със способността си да понасят условия на слаба светлина, но ако искате да оптимизирате цъфтежа им, най-добре е да изберете светло място“, съветва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms.

Той препоръчва, ако е възможно, да изберете място на разстояние до 2-3 фута (един метър) от прозорец с източно или западно изложение. Ако живеете на север, прозорец с южно изложение също ще свърши работа, допълни Ханкок.

Поливайте внимателно и торете целогодишно

Експертите препоръчват да поддържате здравето на орхидеята, като я поливате, когато почвата в саксията изсъхне, тъй като това ще насърчи повторния цъфтеж.

„Много хора смятат, че това означава на всеки 10-14 дни, но наистина зависи от условията - осветление, температура, вид почва, колко вода използвате наведнъж и т.н. Когато се съмнявате, е по-добре да държите орхидеята си малко по-суха, отколкото твърде влажна“, добави Ханкок.

Експертите препоръчват да помогнете на растението си да се подготви за годишен цъфтеж, като му осигурите добро хранене през цялата година. „Орхидеите се нуждаят от хранителни вещества, за да растат и цъфтят по-добре,“ отбеляза Хачадурян.

Правилно разреждане на тора

Ето защо експертите отбелязват, че си струва да потърсите тор, специално предназначен за орхидеи, или да разредите универсален тор за стайни растения с 25 процента.

Ханкок обяснява принципите на разреждане: „Ако имате търговски тор, вместо да го използвате в пълна концентрация, разредете го в съотношение три части вода към една част тор. Ако използвате течен или прахообразен тор, който се смесва с вода, използвайте четири пъти повече вода, отколкото обикновено използвате за стайни растения.“

Точните пропорции обаче могат да варират в зависимост от тора, който използвате, така че винаги трябва да следвате инструкциите на опаковката.

