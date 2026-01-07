Разкриха голяма новина за княгиня Калина

Княгиня Калина не дава интервюта често, но когато името й се появи, историята никога не е обикновена. Тя е от хората, които могат да живеят само в блясък, но избират друго - дисциплина и тишина.

Във фитнеса, където всички са равни, Калина не е титла, а респект. И точно там, до нея, стои човекът, който говори за нея най-човешки - звездният й треньор Ричард Величков:

"С княгиня Калина ще продължим да поддържаме перфектната й, женствена форма и през тази година", признава той откровено. За Ричи принцесата е пример не само в спорта, а и в живота: "Княгинята и съпругът й Китин са хора, които много уважавам - да имаш всичко като връзки и възможности и да си смирен и скромен. Опитвам се да вземам пример от тях".

А за изминалите коледни дни казва просто и топло: "Поздравихме се за празниците, пожелахме си още по-успешна и добра година и здраве, разбира се".

Намекът за съвместен път в 2026 вече е налице. "Аз тренирам и с Китин - ще качим още мускулна маса и ще стане още по-здрав", разкрива той.

