Появи се нова мистериозна комета

Кометите няма да ни оставят намира.

Точно когато се разделихме с Атлас, друг космически гост се приближава към Земята - кометата C/2024 E1.

Открита преди две години, тя е много необичайна. Толкова много, че изумруденото й сияние е накарало учените да ревизират теориите за формирането на Слънчевата система. А някои прекалено впечатлителни любители на всякакви тайни знаци, видяха в небесния обект „Ездач на Апокалипсиса“.

От покрайнините на Слънчевата система

Кометата C/2024 E1 беше открита през март 2024 г. от полския астроном Каспер Вежокеш. Обектът беше много замъглен, което потвърждава неговата рядкост. В астрономическата общност тя се нарича „комета на Вежошх“.

Ядротой, състоящо се от прах и газове, първоначално се оценява на около 13,7 км, но след това диаметърът му е коригиран до 2-10 км. Въпреки това, кометата остава впечатляващ обект.

Орбитата на кометата също е уникална. Повечето комети се движат в затворени елиптични орбити, връщайки се към Слънцето. Траекторията C/2024 E1 е хиперболична: тя дойде отдалеч, заобиколи Слънцето и отива в междузвездното пространство завинаги.

Тези дни кометата бе възможно най-близо до Земята и страховете набъбнаха, тъй като доскоро кометите са били свързвани с война и катаклизми.

Футуристът Марк Пинчук, който третира всякакви неразбираеми явления, като „знак отгоре“, не изключи, че кометата на Вжошчат може да бъде материалното въплъщение на евангелския Четвърти конник на Апокалипсиса.

