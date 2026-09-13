Появи се нова мистериозна комета
Тези дни е най-близо до Земята
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Тези дни е най-близо до Земята
37 годишен поляк изненада света
Патрик Стош изпревари с 6 секунди втория в крайното класиране
Съдиите наказаха поляк заради помощ от екипа
Доказахме, че сме най-добри, обяви голаджията
Аарон Космински е името на известния сериен убиец
Твърдението, че пияните и Господ ги пази, се потвърди в Париж. Полски фен оцеля невредим, след като падна от 10 метра на пистата на стадион "Парк де П...
Папа Франциск провъзгласи двама нови светци, съобщава Асошиейтед прес. Това са шведката Мария Елизабета Хеселблад и полякът Станислав Папчински, живял...
Пияният поляк Войчех Маевски, който през ноември принуди пилотите на "Еърбъс А 230", пътуващ за Египет, да се приземят на летището в Сарафово, край Б...
Не съм престъпник, нямам нищо общо с тероризма. Стана недоразумение, не съм говорил, че в самолета има бомба. Това заяви пред Бургаския апелативен съд...
Войчех Майевски твърди, че само се пошегувал Окръжният съд в Бургас освободи под парична гаранция от 5 000 лева поляка Войчех Майевски, който преди д...
Окръжният съд в Бургас пусна от ареста под гаранция поляка, заради когото самолет, пътуващ за Египет, кацна аварийно у нас. В съдебната зала полякът...
67-годишният полски гражданин Войчек Майевски влезе в Съдебната палата и шокира съда с още щом си отвори устата. Полякът явно така и не разбира в какв...
Поляк твърди, че е открил бункера на Хитлер, където той трябвало да се скрие от атомна бомба, съобщи АП. Изследователят Кшиштоф Шпаковски събирал свед...
Чужденецът не е спазил необходимата дистанция при преминаване покрай спрелия автомобил и е навлязъл в аварийната лента Пловдивчанин, на 61 години, е...
Петчленният разширен състав на Окръжния съд във Видин постанови присъда от 15 години затвор при първоначално строг режим и 200 хил. лева глоба на полс...
"Левски" отстрани от първия отбор поляка Лукаш Гикевич. Полякът вдигна бунт в Дупница, след като не му позволиха да бие дузпата за успеха 3:1 срещу "М...
Лукаш Гикиевич получи "зелена" светлина за "Левски". Ръководството на АЕЛ обяви, че той повече не е играч на клуба. Двете страни са били прекратили от...
Хасково. Поляк пробва да прекара през границата ни в Турция долари и евро с равностойността на над милион и триста лева. Шофьорът на камиона с полска...
Добрич. Тялото, което изплува край каварненската местност Зеленка през миналия месец, е на изчезналия полски турист Максимилиан Марек. Това е потвърди...