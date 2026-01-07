Експерти разкриха колко често да перем чаршафите през зимата

Според мнозина прането на спалното бельо през зимата съвсем спокойно може да бъде по-рядко в сравнение с останалата част от годината. Като зад тази теория всъщност има логично обяснение: по-студеното време предполага, че се потим по-малко през нощта и следователно не е нужно да перем чаршафите толкова често. Дали това обаче е така?

Оказва се, че дори и да звучи логично, тази идея не е никак добра. През зимата трябва да перем спалното бельо също толкова често, колкото и през останалите сезони - на всеки една до две седмици.

Причината за това е, че хората отделяме еднакво количество мъртви кожни клетки през цялата година. Всъщност, именно заради това, че прекарваме повече време на закрито в помещения със затворени прозорци, чаршафите ни вероятно задържат дори повече телесни мазнини, кожни клетки и потенциални алергени, отколкото през другите сезони.

Зимният сезон, прекаран на закрито, създава благоприятни условия за алергени и дразнители, особено акари. Когато се потим, по-високата телесна температура и влага улавят миризми и са благоприятни за развитие на мухъл. Освен това, хората често прекарват дори повече време в леглото през по-студените месеци. Затова и е добре да перем спалното бельо минимум на всеки две седмици през цялата година.

През зимата обаче много хора се сблъскват със суха кожа, която обикновено е склонна към раздразнения. Когато перем чаршафите през зимата е препоръчително да избягваме перилни препарати или други продукти, съдържащи оцветители, синтетични аромати или агресивни химикали. Може да заложим на хипоалергенен препарат, за да избегнем проблемите, свързани със сухата кожа и алергиите.

Важно е също така да перем спалното бельо на правилната температура. Обикновено качествените препарати се справят добре с прането на хладка температура, в противен случай е препоръчително да използваме половината от количеството, което бихме сипали в отделението.

Полезно е също така да добавим бял оцет към цикъла на изплакване, когато перем чаршафите. Предвид че много хора страдат от суха кожа през зимата, тази допълнителна стъпка може да помогне за намаляване на раздразнението от перилния препарат, който може да е останал по тъканите.

И не на последно място, за предпочитане е да сушим спалното бельо на въздух, когато е възможно. Но в случай че това се окаже предизвикателство през зимата, когато температурите са по-ниски, сушилнята също е опция. Добра идея е да добавим вълнени топки в барабана на уреда, тъй като те подпомагат циркулацията на въздуха в него, което скъсява времето за сушене и предотвратява намачкването и статичното електричество, пише The Spruce.

