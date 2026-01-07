Щастието идва при три зодии

След 7 януари 2026 г. три зодии ще тръгнат по пътя към щастието. Те най-накрая ще си поемат въздух и ще се изпълнят с усещането, че животът им започва да се подрежда. Ретроградният Юпитер ги подтиква към преосмисляне на вътрешните нагласи, очакванията и обещанията, дадени някога на себе си.

Този астрологичен период намалява стремежа към външен растеж и постижения, което предполага първо да възстановите вътрешната си сила и да се доверите на собствените си действия. Забавянето на темпото е необходима стъпка: едва след като го преминете, можете уверено да направите крачка към това, което е наистина важно за вас.

Рак

Рак, отдавна се подготвяте психически за събитие, което може никога да не се случи. Във въображението ви то е приело плашещи форми, а тревожността сякаш е възникнала без ясно обяснение.

На 7 януари, под влиянието на ретроградния Юпитер, това състояние внезапно ще започне да отслабва. Ще почуствате сякаш вълна от ярка и спокойна енергия залива обичайния поток от тревожност.

Подкрепата е на една ръка разстояние от вас и за да я усетите, просто трябва да признаете съществуването ѝ. Постоянното очакване на най-лошото само изтощава. Но след 7 януари напрежението отстъпва място на доверието.

Скорпион

Скорпиони, не можете да се отърсите от чувството, че времето ви е било пропиляно. Отдавна ви измъчва натрапчивата мисъл, че може би сте пропуснали нещо важно, макар че не можете да го определите със сигурност. Ретроградният Юпитер засилва това неясно безпокойство: чувството е налице, но причините сякаш се изплъзват. В такива моменти сте склонни веднага да предположите най-лошото, дори без доказателства.

Но страховете ви са неоснователни. Не се случва нищо разрушително и това постепенно ще започне да става ясно след 7 януари. Най-вероятно интуицията ви просто ви е замлъкнала по някаква причина, предпазвайки ви от прибързани стъпки.

Риби

Несигурността ви тежеше много напоследък, особено що се отнася до мечтите и бъдещите ви надежди. Започнахте да се съмнявате дали мечтите ви изобщо могат да се сбъднат.

На 7 януари ретроградното движение на Юпитер носи емоционално облекчение. Този транзит ви помага да разберете, че единственото нещо, което стои между вас и чувството за сигурност, е вътрешен диалог, изпълнен с тревожни мисли. След като си позволите да повярвате, че всичко може да се нареди добре, тревожността ще започне да отшумява.

Този период ще възстанови вярата ви в собствените ви сили. Сякаш ще започнете да забелязвате, че сте се самовнушавали всичко това в състояние на празнота и обезценяване. И сега идва моментът на обрат - вие ще изберете радостта и надеждата. С този избор започва истинско подобрение в живота ви.

