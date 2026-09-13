Капачката на буркана се е надула? Ето как да спасите консервираното
Повторна обработка е възможна само при определени условия, докато някои промени изискват храната да бъде изхвърлена
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Повторна обработка е възможна само при определени условия, докато някои промени изискват храната да бъде изхвърлена
Пиперът варира от 60 цента до 2,50 евро, сливите поскъпват пет пъти по пътя до сергията
Правилното боравене с консервираните продукти гарантира дългия им срок на годност
Маринатата прави вкуса плътен и ароматен, а добре изпечените капии остават чудесна гарнитура за месо и постни ястия
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Когато е готово е важно да добавите няколко корена от хрян или натриев бензоат
Вече далеч няма такова търсене на продукти за зимнина, кзва шефът на стоковите борси
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Баби от кюстендилските села приемат поръчки за лютеница и кьопоолу по селски от домашен зарзават. За сега бизнесът им е повече семеен, правят зимнина...
Не се подвеждайте по лъскавите етикети, не става за консервиране, казват експертите Есента чука на вратата ни с пълна сила, а това означава и че е на...