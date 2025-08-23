Патладжанът е царят на зимнината. Безумно вкусна разядка

Патладжанът е царят на лятното и зимното меню. Лято, защото от зеленчука се приготвя лесно и е лека за храна за горещото време навън. А зимата, защото бурканите с патладжаните изчезват първи от килера.

Затова ви предлагаме отличен вариант от патладжан за подготовка за зимната реколта. Пикантно, ще се хареса на любителите на тези комбинации. Орехите ще добавят специален вкус към лакомството.

Оцет за марината препоръчваме да е в концентрация от 9%. Ако използвате обичайните 6%, увеличете дозата с 1,5 пъти.

Необходими Продукти

патладжан 1,5 кг

орехи

чесън 10 скилидки

люти чушки 1 брой

Слънчогледово масло 150 мл

магданоз 1 пакет

оцет 3 супени лъжици

сол 3 супени лъжици

Начин на Приготвяне

Нарежете патладжаните на филийки или кръгчета с дебелина 3–4 mm.

Добавете сол 1 супена лъжица, оставете за час. Изплакнете под течаща вода, изстискайте леко, след което изпържете в добре загрят тиган с добавяне на 2 с.л. л. масло.

Подправки, чесън, лют червен пипер и орехчета. Добавете оцета, останалото олио и солта. Разбъркайте.

Наредете патладжаната и добавете марината в стерилизирани буркани. Когато напълнете бурканите, ги покрийте с капаците, поставете в съд с вода и стерилизирайте: 15 минути за половин литрови и 20 минути за литровите.

