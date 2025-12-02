ДА! На българската храна

Вкусна домашна пухкава баница с разточени кори

Ето и съвети как да стане перфектна

Вкусна домашна пухкава баница с разточени кори
02 дек 25
Фатме Мустафова

Домашна пухкава баница всъщност не е толкова сложна за направа, а резултатът е съвършен.

Приготвя се лесно, тестото се разточва тънко, а резултатът е впечатляващ. Перфектна за закуска, за гости и за всяка празнична трапеза.

Необходими продукти:

За тестото:

  • 300 мл хладка вода

  • 10 г суха мая

  • 1 ч.л. сол

  • 1 ч.л. захар

  • 100 мл олио

  • Около 500 г брашно (до получаване на средно меко тесто)

За плънката:

  • 4 яйца

  • 500 г меко бяло сирене

За заливка:

  • 2 яйца

  • 100 мл прясно мляко

За намазване между корите:

  • По 2 с.л. олио или разтопено масло на всяка кора

Начин на приготвяне:

Замесване на тестото

  1. В голяма купа смесете хладката вода, маята, солта, захарта и олиото.

  2. Добавете постепенно брашното и замесете меко, гладко тесто.

  3. Покрийте и оставете да почине, докато удвои обема си (20–30 мин).

    Подготовка на плънката

    1. Разбийте 4 яйца.

    2. Добавете натрошеното сирене и разбъркайте добре.

      Оформяне на корите

      1. Втасалото тесто разделете на 8 равни топчета.

      2. Разточете всяко топче с точилка много тънко – почти прозрачно.

      3. Поставете първата кора в намаслена тава и леко я разтеглете с ръце, за да покрие стените.

        Подреждане на баницата

        1. Повтаряйте за всяка от 8-те кори:

        2. Намажете кората с около 2 с.л. олио.или разтопено масло

        3. Разпределете част от плънката (яйца + сирене).

        4. Поставете следващата кора и пак плънка.

        5. Подредете всички до последната, която също намаслете леко.

        Нарязване и заливка

        1. С остър нож нарежете баницата на големи квадрати.

        2. Разбийте 2 яйца и 100 мл прясно мляко.

        3. Полейте цялата баница равномерно.

        4. Оставете да попие 20–30 минути – това е много важно за невероятната мекота!

          Печене на пухкава баница

          • Печете на 200°C за 30–40 минути, до златиста коричка.

          • След изваждане оставете да почине 5–10 минути.

          • Съвети за най-пухкава баница

            • Разточвайте корите колкото може по-тънко – това създава високите слоеве.

            • Не пропускайте олиото между корите – то прави баницата сочна.

            • Оставете я да попие заливката достатъчно време.

            • Ако искате още по-висока баница – използвайте по-малка тава.

Фатме Мустафова

