Вкусна домашна пухкава баница с разточени кори

Домашна пухкава баница всъщност не е толкова сложна за направа, а резултатът е съвършен.

Приготвя се лесно, тестото се разточва тънко, а резултатът е впечатляващ. Перфектна за закуска, за гости и за всяка празнична трапеза.

Необходими продукти:

За тестото:

300 мл хладка вода

10 г суха мая

1 ч.л. сол

1 ч.л. захар

100 мл олио

Около 500 г брашно (до получаване на средно меко тесто)

За плънката:

4 яйца

500 г меко бяло сирене

За заливка:

2 яйца

100 мл прясно мляко

За намазване между корите:

По 2 с.л. олио или разтопено масло на всяка кора

Начин на приготвяне:

Замесване на тестото

В голяма купа смесете хладката вода, маята, солта, захарта и олиото. Добавете постепенно брашното и замесете меко, гладко тесто. Покрийте и оставете да почине, докато удвои обема си (20–30 мин). Подготовка на плънката Разбийте 4 яйца. Добавете натрошеното сирене и разбъркайте добре. Оформяне на корите Втасалото тесто разделете на 8 равни топчета. Разточете всяко топче с точилка много тънко – почти прозрачно. Поставете първата кора в намаслена тава и леко я разтеглете с ръце, за да покрие стените. Подреждане на баницата Повтаряйте за всяка от 8-те кори: Намажете кората с около 2 с.л. олио.или разтопено масло Разпределете част от плънката (яйца + сирене). Поставете следващата кора и пак плънка. Подредете всички до последната, която също намаслете леко. Нарязване и заливка С остър нож нарежете баницата на големи квадрати. Разбийте 2 яйца и 100 мл прясно мляко. Полейте цялата баница равномерно. Оставете да попие 20–30 минути – това е много важно за невероятната мекота! Печене на пухкава баница Печете на 200°C за 30–40 минути , до златиста коричка.

След изваждане оставете да почине 5–10 минути.

Съвети за най-пухкава баница Разточвайте корите колкото може по-тънко – това създава високите слоеве. Не пропускайте олиото между корите – то прави баницата сочна. Оставете я да попие заливката достатъчно време. Ако искате още по-висока баница – използвайте по-малка тава.

Източник: domashnakunyasdani.com

