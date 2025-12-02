Вкусна домашна пухкава баница с разточени кори

Домашна пухкава баница всъщност не е толкова сложна за направа, а резултатът е съвършен.
Приготвя се лесно, тестото се разточва тънко, а резултатът е впечатляващ. Перфектна за закуска, за гости и за всяка празнична трапеза.
Необходими продукти:
За тестото:
300 мл хладка вода
10 г суха мая
1 ч.л. сол
1 ч.л. захар
100 мл олио
Около 500 г брашно (до получаване на средно меко тесто)
За плънката:
4 яйца
500 г меко бяло сирене
За заливка:
2 яйца
100 мл прясно мляко
За намазване между корите:
По 2 с.л. олио или разтопено масло на всяка кора
Начин на приготвяне:
Замесване на тестото
В голяма купа смесете хладката вода, маята, солта, захарта и олиото.
Добавете постепенно брашното и замесете меко, гладко тесто.
Покрийте и оставете да почине, докато удвои обема си (20–30 мин).
Подготовка на плънката
Разбийте 4 яйца.
Добавете натрошеното сирене и разбъркайте добре.
Оформяне на корите
Втасалото тесто разделете на 8 равни топчета.
Разточете всяко топче с точилка много тънко – почти прозрачно.
Поставете първата кора в намаслена тава и леко я разтеглете с ръце, за да покрие стените.
Подреждане на баницата
Повтаряйте за всяка от 8-те кори:
Намажете кората с около 2 с.л. олио.или разтопено масло
Разпределете част от плънката (яйца + сирене).
Поставете следващата кора и пак плънка.
Подредете всички до последната, която също намаслете леко.
Нарязване и заливка
С остър нож нарежете баницата на големи квадрати.
Разбийте 2 яйца и 100 мл прясно мляко.
Полейте цялата баница равномерно.
Оставете да попие 20–30 минути – това е много важно за невероятната мекота!
Печене на пухкава баница
Печете на 200°C за 30–40 минути, до златиста коричка.
След изваждане оставете да почине 5–10 минути.
Съвети за най-пухкава баница
Разточвайте корите колкото може по-тънко – това създава високите слоеве.
Не пропускайте олиото между корите – то прави баницата сочна.
Оставете я да попие заливката достатъчно време.
Ако искате още по-висока баница – използвайте по-малка тава.
