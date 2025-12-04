Важни промени за собствениците на земи

Подготвят се промени в ключов правилник.

Публикуван е проект за промени в правилника към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който вече е достъпен за обществено обсъждане до 16 декември, пише Агри.бг.

Основната причина за тези изменения е подготовката на системата за провеждане на търгове след преминаването към евро от 1 януари 2026 г. Става въпрос за технически, но важни корекции, които ще гарантират, че процедурите по отдаване под наем, аренда и продажба на земи ще могат да продължат без прекъсване и след смяната на валутата.

Досега в тръжните процедури предлаганите цени се вписваха в български левове. С промяната вече ще се изисква цените да бъдат посочвани в евро. Това налага и корекция в т.нар. „стъпка на наддаване“ при явен търг, която също трябва да бъде приведена към новата валута.

В процедурите за отдаване под наем и аренда сегашната стъпка от 1 лев ще се преобразува на 0,51 евро. При продажбите на земи от бившите стопански дворове, където стъпката е 100 лева, новият ѝ размер ще бъде 51,13 евро. Всички стойности са изчислени по правилата за превалутиране и закръгляване, заложени в Закона за въвеждане на еврото.

Търговете за продажба на земи от бившите стопански дворове се провеждат през цялата година и започват със заповед на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“. Заповедта се обявява най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявления.

Тъй като процесът е постоянен, е необходимо да се осигури плавен преход и за търговете, които започват през 2025 г., но ще приключат вече през 2026 г., след въвеждането на еврото. Поради тази причина общественото обсъждане е съкратено на 14 дни – за да се гарантира навременна подготовка и да няма прекъсване на административните производства.

Предлаганите промени са част от изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото и имат за цел да осигурят спокойствие и яснота за всички земеделски стопани, които участват в търгове за наем, аренда или покупка на земеделски земи през периода на преход към новата валута, аргументират се от Министерството на земеделието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com