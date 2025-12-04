БТПП отличи „Ел Би Булгарикум“ с диплом за устойчивост и развитие

Българската търговско-промишлена палата удостои „Ел Би Булгарикум“ с почетен диплом за устойчивост, съхраняване и развитие на дейността. Отличието получи изпълнителният директор Николай Стойнев в категорията „Фирми с дълга история и устойчиво присъствие в икономиката на България“. Дипломът беше връчен от Иван Стоименов от ИС на БТПП на специалната церемония в София по повод 130-годишнината от създаването на БТПП.

„Това отличие е признание за усилията и професионализма на няколко поколения специалисти и учени, отдадени на млечната промишленост в България. Наградата е и доказателство за утвърждаването на „Ел Би Булгарикум“ като компания, съчетаваща традициите и иновациите в производството на млечни продукти“, каза Николай Стойнев след получаването на отличието. Той благодари на екипите в София и Видин, които не престават да работят за развитието на фирмата.

По време на церемонията бяха отличени и други фирми и личности, а събитието уважиха над 200 души, сред които представители на браншови организации, дипломатически мисии, организации от страната и чужбина.

БТПП е сред най-старите съществуващи стопански институции в България и на Балканския полуостров. През 130-годишната си история тя допринася активно за икономическото и обществено развитие на страната.

