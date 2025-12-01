Димитър Манолов даде храна за размисъл. Ще има ли увеличение за майчинските

Димитър Манолов зададе ключови въпроси.

Какво ще стане, ако бъде изтеглен бюджетът? Какво друго може да се промени концептуално? Имайте предвид, че тези, които днес са опозиция, вчера са били управляващи, и утре ще е обратното. Това заяви в ефира на NOVA NEWS президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Той допълни, че не е запознат в конкретика с исканията на хората във връзка с днешния протест, но подчерта, че е „хубаво, когато искаш да падне едно правителство, да знаеш какво искаш да правиш след това.“

По думите му алтернативно правителство с участието на сегашните опозиционни партии би било в „зоната на извратеното“.

Демокрацията значи ред и уважение към правата на другите. Ние извратихме това. Решихме, че свободата е слободия и всеки може да прави каквото си иска, каза още Манолов.

По темата с проектобюджета за 2026-а година президентът на КТ „Подкрепа“ заяви, че на последната среща във финансовото министерство четиристранният съвет сякаш е успял да изготви алгоритъм, по който да работят всички заинтересовани страни.

„Намерихме някои приемливи решения по някои от въпросите с работодателите. Остава да видим обаче колко от тях ще вземе предвид правителството“, посочи той.

Според него задължително трябва да бъдат увеличени обезщетенията при безработица, както и да бъдат вдигнати майчинските.

