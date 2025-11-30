Учен от Китай с неизвестни разкрития за българската роза

Учен от Китай разкри уникалността на българската роза Дамасцен.

Тя е позната в света и като Damask Rose, отдавна се свързва с традиционното розопроизводство у нас. Въпреки това, според проф. Jinyoung Hu – един от водещите експерти по генетика на розите в Китай – растението представлява необичаен генетичен хибрид.

„Въпреки името си, тази роза не отговаря напълно на ботаническото определение за видова роза,“ посочва проф. Hu. „Произходът ѝ е резултат от кръстосване между европейски и китайски разновидности, което я прави рядка и отличителна спрямо традиционните сортове, които обикновено цъфтят само веднъж годишно.“

Именно тази сложна генетична основа стои зад уникалния аромат на Дамасцена и високата ѝ стойност при производството на розово масло, чайове и сладкарски изделия. За фермерите, които се занимават с култивирането ѝ, разбирането на произхода е важно, тъй като правилният избор на сорт е пряко свързан с качеството и добива.

Според проф. Hu различията в аромата и периода на цъфтеж не се дължат единствено на условията на отглеждане, а също така са следствие от хибридната природа на растението. Това означава, че за максимална ефективност производителите трябва да залагат на доказани линии, които комбинират богат аромат и устойчивост.

В контекста на глобалните тенденции в селекцията и отглеждането на рози, по-доброто познаване на генетичната специфика на Дамасцена може да подпомогне производителите да повишат качеството на продукцията, като едновременно поддържат традициите и внедряват съвременни научни подходи.

Българските иновации в сектора



В България вече се правят стъпки към устойчиво използване на розовия ресурс. Започва инициатива, насочена към развитие на кръгова икономика в хранителната индустрия. Тя обединява експертизата на Университета по хранителни технологии в Пловдив и Словашкия национален земеделски и хранителен център (NPPC).



Проектът цели отпадните листенца от рози да бъдат превърнати в нови суровини за производство на месни и млечни изделия. Концепцията се основава на принципите на биоикономиката и устойчивото използване на ресурсите, като се разработват иновативни храни с екстракт от роза.



Очаква се резултатите да доведат до нови технологични решения за обогатяване на хранителни продукти, подкрепа на кръговата икономика и развитие на българо-словашкото научно сътрудничество на международно ниво, пише selo.bg.

