Учен от Китай с неизвестни разкрития за българската роза

Отпадните листенца от рози да бъдат превърнати в нови суровини за производство на месни и млечни изделия

30 ное 25 | 19:15
Фатме Мустафова

Учен от Китай разкри уникалността на българската роза Дамасцен. 
Тя е позната в света и като Damask Rose, отдавна се свързва с традиционното розопроизводство у нас. Въпреки това, според проф. Jinyoung Hu – един от водещите експерти по генетика на розите в Китай – растението представлява необичаен генетичен хибрид.

„Въпреки името си, тази роза не отговаря напълно на ботаническото определение за видова роза,“ посочва проф. Hu. „Произходът ѝ е резултат от кръстосване между европейски и китайски разновидности, което я прави рядка и отличителна спрямо традиционните сортове, които обикновено цъфтят само веднъж годишно.“
Именно тази сложна генетична основа стои зад уникалния аромат на Дамасцена и високата ѝ стойност при производството на розово масло, чайове и сладкарски изделия. За фермерите, които се занимават с култивирането ѝ, разбирането на произхода е важно, тъй като правилният избор на сорт е пряко свързан с качеството и добива.
Според проф. Hu различията в аромата и периода на цъфтеж не се дължат единствено на условията на отглеждане, а също така са следствие от хибридната природа на растението. Това означава, че за максимална ефективност производителите трябва да залагат на доказани линии, които комбинират богат аромат и устойчивост.
В контекста на глобалните тенденции в селекцията и отглеждането на рози, по-доброто познаване на генетичната специфика на Дамасцена може да подпомогне производителите да повишат качеството на продукцията, като едновременно поддържат традициите и внедряват съвременни научни подходи.
Българските иновации в сектора

В България вече се правят стъпки към устойчиво използване на розовия ресурс. Започва инициатива, насочена към развитие на кръгова икономика в хранителната индустрия. Тя обединява експертизата на Университета по хранителни технологии в Пловдив и Словашкия национален земеделски и хранителен център (NPPC).

Проектът цели отпадните листенца от рози да бъдат превърнати в нови суровини за производство на месни и млечни изделия. Концепцията се основава на принципите на биоикономиката и устойчивото използване на ресурсите, като се разработват иновативни храни с екстракт от роза.

Очаква се резултатите да доведат до нови технологични решения за обогатяване на хранителни продукти, подкрепа на кръговата икономика и развитие на българо-словашкото научно сътрудничество на международно ниво, пише selo.bg.

Автор Фатме Мустафова

RenataApodo
преди 10 минути

