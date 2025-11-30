Търговци отчитат бурно поскъпване на основни зеленчуци у нас

Повечето зеленчуци отчитат рязко поскъпване на борсите у нас през седмицата, докато цените на плодовете и основните хранителни стоки показват силно разнопосочни движения, сочат актуалните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

При зеленчуците се наблюдава най-сериозен скок в цените. Краставиците поскъпват с внушителните 9,47 на сто до 3,40 лева за килограм, а морковите - с 9,16 на сто до 1,12 лева за килограм. Доматите също отбелязват ръст от 6,42 на сто до 2,62 лева за килограм. Червените чушки поскъпват със 7,24 на сто до 2,31 лева за килограм, а зелените - с 6,28 на сто до 2,10 лева за килограм. Поскъпват и тиквичките с 3,22 на сто и се търгуват по 2,50 лева за килограм. Единствено зелето поевтинява с 8,68 на сто до 0,80 лева за килограм, а зрелият кромид лук пада с 12,37 на сто до 0,85 лева за килограм. Цената на картофите остава без промяна на 0,95 лева за килограм.

Пазарът на плодовете е по-благосклонен към потребителите, като ябълките поевтиняват най-много - с цели 14,02 на сто до 2,00 лева за килограм. Цената на гроздето е надолу с 9,26 на сто до 2,90 лева за килограм, а портокалите се търгуват с 5,56 на сто по-малко до 2,38 лева за килограм. В същото време обаче поскъпват бананите - с 0,74 на сто до 2,71 лева за килограм, и лимоните - с 1,07 на сто до 3,40 лева за килограм.

При основните хранителни стоки се наблюдава смесена картина. Кравето сирене пада с 0,63 на сто до 11,90 лева за килограм, а прясното мляко поевтинява с 1,96 на сто до 2,30 лева за литър. Замразеното пилешко месо пада с 2,10 на сто до 6,71 лева за килограм. Обратна е тенденцията при кашкавал "Витоша", който се вдига с 0,18 на сто до 18,15 лева за килограм, и киселото мляко (3 и над 3 процента масленост), което е с 0,88 на сто нагоре и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр. Яйцата (размер М) поскъпват с 0,49 на сто до 0,41 лева за брой на едро.

Спад се наблюдава при основните суровини: брашното тип 500 поевтинява с 5,56 на сто до 1,53 лева за килограм; олиото е по-евтино с 0,18 на сто до 3,30 на лева за литър, а захарта пада с 4,69 на сто до 1,79 лева за килограм. Междувременно зрелият фасул поскъпва с 0,28 на сто до 4,28 лева за килограм, а лещата е нагоре с 3,60 на сто до 4,20 лева за килограм. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 1,97 на сто и то се търгува по 3,08 лева за брой.

