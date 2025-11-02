Англичанин съсипа българските търговци. Каза истината за цените

„Цените са европейски, но не с европейски заплати.“ С това изречение един англичанин, живеещ в България, успя да обобщи онова, което милиони българи усещат всеки ден на касата.

Видеото на Дейвид, публикувано в социалните мрежи, показва колко му струва седмичният пазар и предизвика лавина от реакции – подкрепа, възмущение и неудобни въпроси. Защото когато дори чужденците започнат да усещат тежестта на цените у нас, значи нещо в икономическата реалност на страната е сериозно сбъркано.

Европейски цени, български заплати

Дейвид живее в България от година и признава, че страната му харесва – храната, хората, по-бавният ритъм на живота, разказва бТВ. Но зад симпатията му се крие сурова констатация: пазаруването у нас му излиза по-скъпо, отколкото във Великобритания.

„Цените са европейски, но не с европейски заплати – точно там е проблемът“, казва той. Видеото му събира над милион гледания и разделя хората. Част от коментарите го обвиняват, че купува вносни стоки и пазарува „на скъпи места“, но други му благодарят, че е казал на глас това, което всички виждат: хлябът, сиренето, олиото и плодовете вече не са „евтини“ продукти, а все по-недостъпна необходимост.

Когато средната заплата не стига до касата

„Смисълът на видеото не беше за мен, а за хората, които живеят със средна заплата“, обяснява Дейвид. Той посочва очевидното – проблемът не е в отделния продукт, а в пропастта между цените и доходите. В България тази пропаст се усеща болезнено именно извън големите градове.

„Най-високите заплати са в София. Проблемът е в малките градове и селата – цените остават същите, но заплатите са значително по-ниски“, казва той. Това, което за чужденец с британска пенсия или дистанционна работа е неудобство, за милиони българи е ежедневна борба за оцеляване.

Примерите не липсват – 41% инфлация за пет години, домакинства, които пекат собствен хляб, намаляват плодовете и кафето, за да „изкарат месеца“. И когато дори един чужденец забелязва, че пазарът в България е по-скъп от този в Есекс, не е трудно да се види колко дълбок е проблемът.

България – страната на парадоксите

Във Великобритания, разказва Дейвид, цените варират според региона – Лондон е скъп, но други градове като Есекс са далеч по-достъпни. „А тук – същите цени, независимо дали си в столицата или в малко населено място“, казва той. „Ако плащате същите цени, но заплатите са значително по-ниски, нещо не се връзва.“

И наистина не се връзва. България е държава, в която храната струва почти колкото в Западна Европа, но доходите остават в дъното на континента. Това вече не е просто икономическа статистика, а социален провал – когато чужденците идват заради спокойствието, но остават шокирани от цените, а местните хора свикват с бедността като с времето.

И докато пазарът продължава да расте, реалната покупателна способност на българина не помръдва. Дейвид само показа огледалото – останалото всички го виждаме всеки ден.

