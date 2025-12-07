Политическа тревога около цените на храните в България

Структурни дефицити, липса на държавна подкрепа и рекордни надценки по веригата на храните обръщат вниманието към един от най-болезнените икономически проблеми в страната. Анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) показва, че цените между производителя и търговския щанд могат да нараснат с над 135%, без това да означава спекулативно поведение, а по-скоро системни слабости, натрупвани с десетилетия. Според експертите този модел заплашва хранителната сигурност и ограничава възможността местният сектор да се развива устойчиво.

Надценки като симптом на системен проблем

КЗК е засякла надценка от 135% между производството и крайния щанд. Данните за минералните води са събрани през лятото, когато потреблението е по-голямо и веригите работят с по-високи обеми. По думите на Радомир Чолаков, заместник-председател на КЗК, това не е спекула, а отражение на начин, по който работи целият сектор. Надценката е разделена на два компонента - търговската отстъпка, която производителят дава на веригата, и последващата надценка, която тя добавя. Анализът на тези механизми тепърва ще бъде разширен, за да се види как функционира ценообразуването при различни категории продукти.

Ключовият проблем според КЗК е, че българският производител остава в най-тежката позиция по веригата - с ниски приходи, слаба конкурентоспособност и минимална подкрепа от държавата. В повечето страни от Европейския съюз държавните политики стимулират местното производство, кооперациите и обединенията, така че да не се допуска прекомерна концентрация на пазарна власт във веригите за търговия на дребно. В България обаче производителите често са оставени сами да търсят пазарни решения.

Дълбоки структурни дефекти от прехода

Чолаков припомня пред бТВ, че проблемите не са започнали днес, нито с това правителство, нито с предишните. Според него корените на сегашната ситуация са в погрешна приватизация и стихийна либерализация от началото на прехода. Липсата на защита, отсъствието на дългосрочни политики за развитие на аграрния сектор и възможността най-големите търговци да концентрират пазарна сила са довели до модел, при който производителят работи на ниска печалба, а крайният потребител плаща висока цена.

Това засяга и качеството на пазара. Хубавото българско месо и мляко, които преди десетилетия са били основна суровина за хранителните предприятия, вече са в дефицит или се произвеждат в малки количества. Според Чолаков липсата на коопериране, отварянето на европейския пазар и отсъствието на държавни гаранции поставят местните производители под постоянен натиск и не им позволяват да се разрастват.

Между регулации, изключения и нови мерки

В западните законодателства има едно ключово изключение - в селскостопанския сектор производителите могат да уговарят сътрудничество, макар да не могат да договарят цени. Това се прави, за да не се нарушава конкуренцията, но същевременно да се гарантира, че малките играчи могат да се обединяват, да споделят логистика, складове и условия за доставка. В България този модел е слабо развит, което още повече увеличава пазарната власт на веригите.

КЗК подчертава, че през периода, който е анализиран, цените в търговските вериги не са скочили. Въпросът не е в моментна криза, а в устойчив модел на ценообразуване, който работи в ущърб на производителите и не стимулира конкуренцията. Този модел е политически чувствителен, защото засяга не само доходите на домакинствата, но и стратегията за хранителна сигурност.

Политически решения и очаквания за промяна

В петък, по време на представянето на секторния анализ, премиерът Желязков е възложил създаването на работна група, която да разработи мерки на база препоръките на КЗК. Очакванията са да се предложат инструменти за подкрепа на производителите, стимули за коопериране и регулаторни механизми, които да ограничават прекомерните надценки по веригата.

Чолаков настоява, че проблемът е дълбоко исторически. Нищо от това, което наблюдаваме днес, не се дължи само на едно управление, нито на последните няколко години. Корените са от началото на 90-те години, когато аграрната и търговската политика е оставена да се развива стихийно, без стратегическо планиране и без защита на местните производители. Именно тази липса на баланс се превръща в основен риск - както за сектора, така и за потребителите, които плащат крайната цена.

