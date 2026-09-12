Гласуват мерките срещу скъпотията
Парламентът ще гласува нови мерки срещу необоснованото поскъпване на стоки и услуги
Следете всички новини, анализи и коментари за Комисия За Защита На Конкуренцията. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Парламентът ще гласува нови мерки срещу необоснованото поскъпване на стоки и услуги
Различни фактори диктуват това
Проблемът не е в еврото, а в структурата на пазара
135% надценка и липса на държавна подкрепа поставят местните производители под силен натиск
Юристът е председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие
Медиите могат да изпращат в комисията въпроси към кандидатите, които също да им бъдат зададени
От икономическото министерство може да предложат таван на цените
По думите на Юлия Ненкова Комисията има обосновани предположения за картели
Става дума за придобиването на Bulsatcom от Viva Corporate
Комисията е взела решение, че окончателното ѝ становище зависи от делото във Върховния административен съд. Неговото разглеждане е насрочено за месец...
София. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД в размер на 887 260 лв. (1 % от нетните прих...
Първомай. Комисията за защита на конкуренцията глоби и двамата производители на лютеница около град Първомай. На фирмите "Булконс" и "Консервинвест" с...