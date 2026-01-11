Надценки до 150%! Натиск върху българските производители

Надценки между 50% и 150% са установени при секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията в края на миналата година, като тежестта им пада основно върху българските производители. Това заяви председателят на КЗК Росен Карадимов в интервю за БНР, подчертавайки, че проблемът е дълбок и структурен.

Натиск върху производителя, не върху веригите

По думите на Карадимов, при преговорите с търговските вериги производителите често са принудени да правят сериозни отстъпки, които свалят доставната цена почти до производствената. „Когато сметнете надценката без отстъпката, тя е около 45%, но с отстъпката достига до 90%“, обясни той. Това, според него, застрашава цели подсектори, особено при млякото и млечните продукти, където за четири години се отчита 25% спад на родното производство и 40% ръст на вноса.

Липса на стратегия и слаба позиция на родните фирми

Карадимов посочи, че проблемът не е създаден от въвеждането на еврото, а от липсата на дългосрочна политика за стимулиране на българските производители. Според него те са разпокъсани и слаби в преговорите, за разлика от практиката в редица европейски държави, където кооперативните структури дават силна пазарна позиция на производителя спрямо търговеца.

Евро без сътресения, но с наследени деформации

Председателят на КЗК беше категоричен, че преходът от лев към евро протича плавно и апокалиптичните прогнози от края на 2025 г. не са се сбъднали. Вместо агресивни санкции, комисията е избрала подход на задълбочен секторен анализ, за да не бъде стресиран пазарът. „Анализът показа тежки структурни деформации, натрупвани с години“, заяви Карадимов.

Проверки, картели и следващата фаза

КЗК продължава анализа си, като вече навлиза и в пазара на традиционната търговия – квартални и регионални магазини. Там, по думите на Карадимов, проблемът е в дългите вериги на доставки и натрупването на надценки по пътя. При съмнения за картели и забранени споразумения комисията ще действа в рамките на правомощията си, а при необосновани ценови скокове ще подава информация към НАП, която може да изисква доказване на икономическата обоснованост на цените.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com