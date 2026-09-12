Англичанин съсипа българските търговци. Каза истината за цените
Видеото на Дейвид взриви мрежата и постави въпроса, който всички си задават – защо пазаруваме на западни цени с източни доходи?
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Видеото на Дейвид взриви мрежата и постави въпроса, който всички си задават – защо пазаруваме на западни цени с източни доходи?
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