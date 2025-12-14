Нова вълна от поскъпване на храните удари пазара

Ръст в цените на основни хранителни стоки, както и на някои плодове и зеленчуци през изминалата седмица отчитат данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Цената на кашкавала тип „Витоша“ се повишава с 0,93 на сто и достига 18,32 лева за килограм, докато кравето сирене поевтинява минимално с 0,14 на сто до 11,82 лева за килограм. Киселото мляко с 3 и над 3 процента масленост поскъпва с 2,19 на сто и се продава по 1,40 лева за кофичка от 400 грама, а прясното мляко отчита ръст от 3,54 на сто до 2,40 лева за литър. Цената на кравето масло, пакетче от 125 грама, се увеличава с 0,98 на сто и достига 3,08 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 3,51 на сто до 7,02 лева за килограм. Цената на яйцата, размер М, се увеличава с 1,42 на сто и достига 0,43 лева за брой на едро.

Лещата също отчита ръст от 2,43 на сто и се търгува по 4,30 лева за килограм. В същото време оризът поевтинява с 0,06 на сто до 3,33 лева за килограм, а зрелият фасул пада с 0,41 на сто до 4,33 лева за килограм. Брашното тип 500 поскъпва с 4,28 на сто до 1,56 лева за килограм. Олиото е нагоре с 0,80 на сто и се продава по 3,29 лева за литър, а захарта отчита по-сериозно поскъпване от 4,74 на сто до 1,90 лева за килограм.

При зеленчуците най-значително е увеличението на цените на краставиците, които поскъпват с 15,83 на сто и се търгуват по 4,20 лева за килограм. Червените чушки са нагоре с 12,44 на сто до 2,73 лева за килограм, а зелените чушки поскъпват с 12,11 на сто до 2,50 лева за килограм. Цената на доматите също расте със 7,47 на сто и достига 3,02 лева за килограм.

В същото време най-голямо поевтиняване се отчита при зелето, чиято цена спада с 11,16 на сто до 0,78 лева за килограм, както и при картофите, които поевтиняват с 11,34 на сто до 0,86 лева за килограм. Морковите са надолу с 2,55 на сто до 1,07 лева за килограм, тиквичките поевтиняват с 4,36 на сто до 2,37 лева за килограм, а зрелият лук кромид се търгува с 5,29 на сто по-евтино – по 0,86 лева за килограм.

При плодовете тази седмица се отчита понижение на цените на лимоните със 7,30 на сто до 3,15 лева за килограм, на бананите с 3,75 на сто до 2,67 лева за килограм и на портокалите с 2,53 на сто до 2,31 лева за килограм. За сметка на това ябълките поскъпват с 6,26 на сто до 2,14 лева за килограм, а гроздето се търгува с 2,10 на сто по-скъпо – по 3,02 лева за килограм.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com