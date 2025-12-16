„Магазин за хората“ показа ефект още в първия ден

Още ден след откриването на първия щанд с продукти от марката „Магазин за хората“ вече се вижда реален интерес от страна на клиентите. Проверка в магазина в Куклен показа, че търсенето е постоянно, а част от стоките се налага да бъдат зареждани по няколко пъти дневно.

В обекта се предлагат 45 основни хранителни продукта на достъпни цени, договорени директно между държавата и производителите. Сред най-търсените са брашното на цена от 1 лв. за килограм, захарта за 1,59 лв., олиото за 2,79 лв. за литър и лютеницата за 2 лева. От магазина категорично отричат твърденията, че част от стоките са по-скъпи от тези в големите търговски вериги.

„Най-много се търсят масовите продукти. Хората понякога се презапасяват, притеснени, че стоките са на промоция и ще свършат, но това не е така. Цените са постоянни. Интересът е много голям, основно от възрастни хора“, обясни управителят на магазина Весела Дончева.

Проектът предвижда щандове на „Магазин за хората“ да бъдат разкрити в общо 70 магазина в малки населени места в Пловдивска област. Надценката върху продуктите е ограничена до 10%, като договорените специални цени целят дългосрочно да гарантират стабилност и защита на потребителите от поскъпване.

За по-лесно ориентиране на клиентите всички продукти по програмата са ясно обозначени със специален син етикет, който отличава стоките с гарантирани достъпни цени.

