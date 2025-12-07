Борсовите цени на храните отчитат ново поскъпване

Ръст в цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цените, който следи движенията на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,04 процента до 2,338 пункта спрямо 2,314 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса от 1,000 пункта е въведено през 2005 г.

При зеленчуците най-осезаемо е поскъпването при доматите – със 17,13 процента до 2,94 лева за килограм, и краставиците – със 17,07 процента до 3,80 лева за килограм. На по-високи нива са и цените на зелето – със 7,66 процента до 0,90 лева за килограм, на зелените чушки – със 7,59 процента до 2,24 лева за килограм, и на червените чушки – с 6,1 процента до 2,40 лева за килограм. Нагоре е и цената на морковите, които се търгуват по 1,14 лева за килограм или с 4,01 процента повече спрямо миналата седмица.

По-евтин е зрелият лук кромид – с 2,78 процента до 0,91 лева за килограм. Минимален спад има и при цените на тиквичките – с 0,33 процента надолу до 2,45 лева за килограм, и на картофите – с 0,21 процента до 0,97 лева за килограм.

При плодовете спад се отчита единствено при ябълките, които са с 2,07 процента надолу до 2,08 лева за килограм. Най-много поскъпват бананите – с 3,09 процента до 2,80 лева за килограм. Цената на гроздето се покачва с 1,99 процента до 3,08 лева за килограм, на портокалите – с 0,93 процента до 2,40 лева за килограм, а на лимоните – с 0,6 процента до 3,35 лева за килограм.

Цената на кравето сирене е по-ниска – с 0,54 процента до 11,88 лева за килограм, докато кашкавалът тип Витоша поскъпва минимално с 0,01 процента до 18,19 лева за килограм. Киселото мляко с масленост над 3 процента запазва цената си от миналата седмица и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко поевтинява с 2,31 процента до 2,28 лева за литър, а кравето масло в разфасовка от 125 грама понижава цената си с 3,01 процента и се търгува по 3,03 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,32 процента до 6,80 лева за килограм, а яйцата размер М се търгуват по 0,43 лева за брой на едро, което е ръст от 3,86 процента.

Цената на ориза е с 1,31 процента надолу до 3,32 лева за килограм, а на брашното тип 500 – с 5,12 процента до 1,52 лева за килограм. Олиото също е по-евтино тази седмица и се продава по 3,22 лева за литър или с 1,23 процента надолу. Захарта обаче поскъпва с 1,75 процента до 1,86 лева за килограм. Цените на зрелия фасул и лещата остават по-високи – съответно с 3,35 процента до 4,38 лева за килограм и с 1,06 процента до 4,20 лева за килограм.

