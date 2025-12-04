Масирани проверки удариха търговци-мошеници преди Никулден

Дни преди Никулден започнаха масирани проверки на Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас. За резултатите от първите инспекции разказа пред БНТ д-р Костадинка Маринова.

„От 24 ноември до момента сме проверили 48 обекта за производство и търговия с риба и рибни продукти“, обясни тя. „Обхождаме търговци на едро и дребно, пазари, тържища и стопанства за добив на риба.“

По думите ѝ инспекторите са открили нарушения в материално-техническата база, пропуски в системите за управление на безопасността на храните и некоректно изписана информация в документите, които придружават рибата. „Констатирали сме и една нерегламентирана продажба от уличен търговец. Рибата е насочена за унищожаване, а на лицето е съставен акт за административно нарушение“, уточни Маринова.

Тя отправи и предупреждение към клиентите да купуват риба само от регистрирани обекти. „При опакованите продукти трябва да се гледат етикетите, срокът на годност и условията на съхранение“, посочи тя.

„При прясната риба също трябва да се следи как се съхранява, защото тя трябва да стои върху лед“, добави Маринова. „Гражданите трябва да обръщат внимание на външния вид: очите да са изпъкнали, консистенцията да е плътна и еластична, а хрилете да бъдат розово-червени. Това са сигурните признаци за свеж продукт.“

