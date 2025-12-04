Бизнес и синдикати продължават да търсят формула за Бюджет 2026

Разговорите между работодателските организации и синдикатите за проектобюджета за 2026 г. навлизат в ключов етап. След частичното сближаване на позиции във финансовото министерство фокусът днес пада върху два най-чувствителни въпроса - увеличението на доходите в обществения сектор и размера на максималния осигурителен доход. И двете страни остават активни в опитите да защитят своите приоритети, като предлагат различни решения за балансиран бюджет.

Икономии без повишаване на данъци

Бизнесът предлага пакет от реформи, които според тях могат да освободят значителен ресурс, без да се засягат данъците и осигурителните права. В основата стои идеята за отмяна на автоматичните механизми за определяне на работните заплати, която според работодателите би спестила повече от 742 милиона евро.

Към това се добавя и предложение за съкращаване на трайно незаетите щатни бройки, както и въвеждане на лимити за бонусите, което би донесло допълнителен ефект над 138 милиона евро. Свиването на капиталовите разходи се разглежда като друга възможност и може да осигури още 234 милиона евро в бюджета.

Пакетът продължава с мерки за запазване на разходите за издръжка на държавния апарат без средствата за персонал на нивата от 2025 г., както и замразяване на бюджета на съдебната система, включително бюджета на Висшия съдебен съвет. Работодателите настояват и за актуализация на данъчните оценки на имотите.

Общият ефект от предложените реформи според тях надхвърля 3 милиарда евро - сума, която би позволила по-голяма гъвкавост в бюджетните параметри за 2026 г.

Синдикатите искат ръст на заплатите

Синдикатите влизат в преговорите със собствен набор от искания, насочени към увеличаване на доходите. Те ще настояват за 10% ръст на заплатите, особено в сектори, които традиционно са недофинансирани, като земеделие, горско стопанство, Агенцията по храните, БДЖ и „Български пощи“. Според профсъюзите именно там ниските възнаграждения от години водят до кадрови проблеми и ограничен капацитет.

Работническите организации отказват да отстъпят и по въпроса за минималната работна заплата, като подчертават, че тя трябва да бъде увеличена. Допълнително синдикатите настояват и за актуализация на минималните осигурителни доходи, които не са променяни от десет години и вече не отразяват реалната икономическа среда.

