Голяма новина от Теменужка Петкова след срещата със синдикати и работодатели

"Тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен", заяви на брифинг финансовият министър Теменужка Петкова.

„Чухме предложенията на българския бизнес, на синдикатите. Предстои в рамките на следващите дни тези предложения да бъдат разгледани от Министерството на финансите, от коалиционните партньори, да бъдат остойностени и следващата седмица предстои отново среща, на която да обсъдим конкретните мерки, които и бизнесът, и синдикатите предлагат, за да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички", каза още Петкова след среща между представители на управляващите партии, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателските организации.

По думите ѝ бюджетът не е изтеглен и е приет на първо четене в Народното събрание, а е отложена бюджетната процедура.

По думите на председателя на бюджетната комисия в парламента Делян Добрев, ако има разбирателство, ще бъде внесен допълнителен доклад за преразглеждане на трите бюджета, приети на първо четене в пленарна зала. "Имаме достатъчно време до края на годината да приемем държавната план-сметка, допирните точки между работодатели и синдикати са повече от очакваното. Ще продължим да работим докато не намерим консенсус и баланс", посочи той.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев изрази надежда за обединение около бюджетни промени, които да удовлетворяват работещите и частния сектор с цел запазване на доходите и конкурентоспособността, без да се ощетява администрацията.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров съобщи, че възможният компромис може да се направи по няколко начина. "Протестите ни целят увеличение на заплатите. Трябва да решим откъде могат да бъдат намерени между 850 млн. и 1 млрд. евро за ръста на възнагражденията. Има над 20 мерки, които коментирахме, разбрахме се финансовото министерство да ги остойности. Във вторник следобед ще се съберем да подновим диалога", разкри той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com