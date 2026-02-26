Радев разкрива голямата тайна! Ето кога

Румен Радев ще обяви коалиция "Трети март" навръх празничния вторник другата седмица, съобщи Lupa.bg. Доскорошният президент ще се качи на връх Шипка, откъдето ще хвърли ръкавицата на останалите партии за предстоящите парламентарни избори.

В момента екипа ум събира подписите за регистрация в ЦИК. Крайният срок е 4 март.

Самият Радев обясни пред Бойко Василев в "Панорама", че до тази дата ще обяви с кой и в каква коалиция ще участва на вота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com