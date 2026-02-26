Бесен скандал с цената на водата. ГЕРБ и ПП се хванаха за гушите

Бесен скандал за цента на водата се разрази между ГЕРБ и ПП. Хората на Борисов обвиниха новата власт, че готви шоково поскъпване, Богдан Богданов отговори от иметго на "Промяната", че "бомбата е заложена от кабинета на Росен Желязков".

От днес ударно върви уведомяване по ВиК дружествата в страната за увеличаване на цената на водата от 1 март, каза народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков пред журналисти в кулоарите на парламента.

Не е нормално там, където има влошено качество на водата, безброй аварии и цели месеци областни градове са във воден режим, да има поскъпване на водата, добави Нанков. В компетенциите на всеки министър на регионалното развитие и благоустройството е да даде указания, както направи министър Иван Иванов към ВиК-тата, да не прилагат тези цени, а да таксуват по старите, посочи той.

Подготвили сме нормативни промени, които ще предложим. Първото и основно е да се създаде механизъм за компенсиране на битовите потребители, когато има влошени характеристики на качеството на водата и да се плаща по-ниска цена на водата, когато от чешмите не тече качествена вода, заяви Нанков. Второто е служебният кабинет да влезе хубаво във функциите си и да не сменя само областни управители и други държавни структури, а да разпореди на ВиК операторите да не повишават цената на водата от 1 март, добави той.

Според него във ВиК – Кърджали над 13,6 % е увеличението на цената на водата от 1 март, във ВиК- Благоевград е над 12%, във ВиК – Русе е над 9%, а във ВиК- Велико Търново е над 8,8%. Най-фрапиращите примери на увеличението на цената на водата са в Шумен - над 8,7%, където преди няколко дни имаше режим на водата, във ВиК – Плевен е над 7,5%, а във ВиК – Ловеч е над 5%, където цяло лято имаше воден режим, добави Нанков.

По думите му правителството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) има компетенции да не прилага тези повишени цени на водата, които Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди пред декември. Тогава ние призовахме тези цени да не влизат в сила, дружествата таксуват българските потребители по старите цени, отбеляза Николай Нанков, цитиран от БТА.

След като от началото на тази година българските граждани и българският бизнес бяха подложени на безпрецедентен натиск от високите цени на електроенергията, поредното, което се случва в момента, е натиск около цените на водата. Това заяви пред медии депутатът от ПГ на ПП-ДБ Богдан Богданов.

„Това, което ръководството на КЕВР, назначено от ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН, взе като решение в края на миналата година, е да увеличи цената на водата и само месец по-късно министърът на регионалното развитие призова ВиК холдинга, на който той е принципал, да не изпълнява решението на КЕВР“, допълни той.

„И вече три месеца ВиК холдингът не е актуализирал цените на водата, като това се направи чак днес – няколко дни след встъпването на новия служебен кабинет. Защо се прави това? Това е въпрос, който ние задаваме. Тази „бомба“ я оставиха за накрая на служебния кабинет, който сега трябва да обяснява защо това дружество не е актуализирало цените досега, как работи на загуба в момента и защо три месеца не бяха информирани“, каза още Богданов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com