"Дружба" на бунт. Втори протест заради липсата на вода

Втори протест заради спешния ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“.

Недоволните жители ще блокират кръстовището на светофара на „Горубляне” в 16 часа, съобщава Нова телевизия.

По предварителен план ремонтът ще започне на 2 октомври и ще продължи до 30 декември.

Министърът на енергетиката отправи критики към "Топлофикация София" и определи като недопустим фактът, че в началото на отоплителния сезон започват дейности, засягащи над 120 сгради и десетки хиляди домакинства. От тази седмица екип на Министерството на енергетиката да следи дейностите по ремонта на място с цел те да се ускорят.

От "Топлофикация София" са уточнили пред министъра, че спирането на топлоподаването няма да бъде за целия период от 90 дни, а ще има прекъсване за 2–3 дни, докато се монтират спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ще се работи по карета от блокове.

