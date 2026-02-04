4000 евро на клип взимали мъчителите на животни Детелин и Анита

Повдигнаха обвинения на мъжа и жената от свищовското село Царевец, заподозрени, че са извършвали мъчения на животни, които са заснемани и продавани в затворени интернет канали. Според прокуратурата, задържаните са се занимавали с пресъпната дейност повече от 10 години. При ареста са открити множество уреди за мъчения, иззети са и над 80 клипа, предназначени за продажба в интернет, предаде БНТ.

В село Царевец хората разказват, че Детелин Авромов и Анита Вачкова не живеят постоянно тук. Мъжът работел в строителството, а жената била продавачка в сладкарница в Свищов. Идвали от време на време, за да видят майката на Детелин, но по нищо не личало да имат висок на стандарт на живот. "От време на време идват да ѝ помогат. Присъствах на огледа, направено е нещо импровизирано като студио, материалите не съм ги гледал", разказва Марин Любенов, кмет на село Царевец.

Разследването започнало още през юни 2025 година, след идентичния случай от Перник по сигнал на организацията за защита на животните "Кажи". В хода на разследването е установено, че Анита и Детелин се занимават със заснемането на порнографски видеа с мъчения над животни още от 2013 г.

"При мъченията и изтезанията над животни са използвани множество уреди, включително такива, които са приспособени за гилотиране, мелене и бесене", каза Тотко Тотев, говорител на Районна прокуратура - Велико Търново.

Претърсени са три адреса, като във всички са открити уреди за мъчения, реквизити и множество файлове, които тепърва ще се анализират. За сега няма данни за връзка между насилниците от Перник и Свищов. "Много е тежко за понасяне като зрител. И двата случай основно жените извършват убийствата, мъжете просто заснемат", каза инспектор Камен Николов - сектор "Екология" в отдел "Икономическа полиция" при ГД "Национална полиция".

Видеата са се разпространявали в затворени Телеграм групи и други подобни платформи. Няма официална информация за цената, на която са продавани, но неофициално става въпрос за не по-малко 3000 - 4000 евро на клип. Днес служебният защитник за Детелин Аврамов заяви, че пред него той е направил пълни самопризнания.

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест на Детелин и Анита. Наказанието, което законът предвижда за мъченията над животни е до 10 години затвор и до 6 години за разпространението на порнографско съдържание.

