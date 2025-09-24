Първо заседание на борда по водите. Спешни мерки

Днес ще се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите. Това беше обявено през уикенда в писмения отговор, който премиерът Росен Желязков изпрати до лидера на ДПС- Ново начало Делян Пеевски, след отправеното официално питане по повод водната криза.

Бордът беше създаден по предложение на ДПС-Ново начало с решение на Министерския съвет с основната цел да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предотврати бъдещи такива.

Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията.

В състава му влизат и представители от Националното сдружение на общините в Република България, от Българската банка за развитие и от "Български ВиК холдинг" ЕАД.По последни данни у нас с нарушено водоподаване за 89 общини или малко над 260 000 души. Режим на водата има в областите Плевен и Ловеч.

