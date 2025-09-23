ДПС-Ново начало със спешни мерки за водната криза

ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО разработва График на спешни мерки и отговорни институции за подобряване на водоснабдяването и облекчаване на водния режим до края на годината.

С анализ и обратна връзка за състоянието на водоснабдяването и напояването по общини, след проведените срещи по райони се запознаха депутатите от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО на свое заседание.

Акцентът от докладваните проблеми е върху актуализиране на информацията и уточняване на кризисните пунктове, за което участниците в работата на Националния борд по водите ще бъдат информирани, за да може да се предприемат конкретни действия за преодоляването на кризата и планиране на ремонти и изграждане на необходимата инфраструктура.

Нашият лидер г-н Делян Пеевски ни е поставил задача да действаме решително и бързо за решаване на проблемите на хората, напомниха зам.-председателите на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО. Да работим така и да настояваме да се предприемат всички действия и мерки всички общини и населени места в България да имат вода, казаха от Ръководството.

Депутатите обсъдиха и Стратегическия план за управление на водните ресурси на територията на България и развитието на инфраструктурата за достъп до питейна вода, вода за индустрията и вода за напояване, разработен от ДПС като част от Управленската програма на партията в отговор на обществените очаквания за ефективни мерки и преодоляване на задълбочаващия се проблем с достъп до питейна вода.

В него се предвижда изработването на График на спешни мерки и отговорни институции за подобряване на водоснабдяването и облекчаване на водния режим до края на годината, който да бъде изработен на база на получената по общини информация и одобрен и контролиран от Националния борд по водите.

