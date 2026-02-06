"Ние прилагаме, други решават": ЦИК се дистанцира от ограниченията за вота

Решението за ограничаване на броя на избирателните секции в чужбина е изцяло политическо, а Централна избирателна комисия няма друг избор освен да го изпълни. Това заяви председателят на комисията Камелия Нейкова, като ясно разграничи ролята на ЦИК от тази на законодателя.

По думите й комисията е правоприлагащ орган и не може да коригира или смекчава решенията, взети от Народно събрание. Нейкова напомни, че Изборният кодекс е бил променян многократно в последните десет години, често непосредствено преди избори, като част от тези промени винаги са засягали именно вота на българите зад граница.

Председателят на ЦИК подчерта, че принципът трябва да бъде „държавата да следва избирателите“, а не обратното. Тя припомни, че на парламентарните избори през 2017 година в чужбина е имало до 35 секции, а при последния вот секции са били разкрити в близо 60 държави. Реално засегнатите от сегашното ограничение извън ЕС са едва три държави, като само в осем от всички страни броят на секциите е надхвърлял 20.

Нейкова не изключи възможността да се стигне до сериозно струпване на избиратели пред отделни секции. По думите й напрежението ще зависи изцяло от избирателната активност, но рискът от организационни затруднения е реален и добре известен още преди приемането на промените.

Тя беше категорична, че ЦИК не носи отговорност за намаляването на броя на секциите. Комисията, по думите й, е направила редица конкретни предложения за промени в изборните правила, публикувани както на сайта на ЦИК, така и на този на парламента, но нито едно от тях не е било прието.

Нейкова обърна внимание и на проблем с институционалната координация, като посочи, че в прокурорско постановление е било записано, че подадените сигнали за изборни нарушения не представляват висока обществена опасност. Това, според нея, създава усещане за размиване на отговорността и прехвърляне на вината между институциите.

По отношение на последните избори председателят на ЦИК заяви, че комисията е направила всичко възможно процесът да бъде организиран законосъобразно. „Правила има“, подчерта тя, но добави, че проблемът остава в тяхното нарушаване, а не в липсата им.

