Рокада в Министерския съвет, назначиха известна личност
Бившата шефка на ЦИК поема ключов пост
Следете всички новини, анализи и коментари за Камелия Нейкова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бившата шефка на ЦИК поема ключов пост
Тактилни шаблони, QR кодове и видеонаблюдение ще съпътстват изборния процес
Обучение на СИК, единен стандарт за параваните и подготовка за секциите в чужбина
Нейкова напомни за честите промени в Изборния кодекс преди избори
Възможно е да има разместване в Народното събрание, допуска шефката на ЦИК камелия Нейкова
Камелия Нейкова разкри зависимостта си от новия тандем Доган - Радев
Нейкова е дала интифа на отцепниците на Доган, че могат да бъдат сигурни, че ще получат желаната от тях регистрация за явяване на избори
Според юристи Камелия Нейкова трябва да напусне комисията заради конфликт на интереси
Вече стои въпросът за оставката на Камелия Нейкова
Утре се прибирам, каза Камелия Нейкова
Вероятно ще може да се гласува с една машина на двата вида избори
Не участваме в заговор срещу устройствата за гласуване, каза Камелия Нейкова
ЦИК категорично отхвърля обвиненията, че е нарушила Изборния кодекс
Информацията в преписката съдържа подробности за нарушения
Камелия Нейкова направи прогноза за протичането на предстоящите на 2 април избори
Видеонаблюдението ще бъде с други устройства, а не с камерите в училищата
Говори Камелия Нейкова
Изборният кодекс е възложил техническото обезпечаване на МС, разкри още Нейкова
Камелия Нейкова разкри къде е най-големият брой преференции
Всички устройства са собственост на държавата