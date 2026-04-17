Как ще гласуваме в неделя? ЦИК разкри детайлите за вота

Централната избирателна комисия даде подробни разяснения за организацията на предстоящия вот в неделя, като подчерта, че подготовката е на финален етап. Председателят на ЦИК Камелия Нейкова увери пред БНТ, че всички ключови елементи от процеса са осигурени.

Въвеждат се допълнителни мерки за достъпност и контрол, а институциите гарантират сигурността на гласуването. Акцент беше поставен върху машинния вот и възможностите за хората със зрителни увреждания.

Подготовката за изборния ден

„Всичко е готово. Това, което трябва да се случи до събота, е доставката на тактилните шаблони. Те са изработени от печатницата за районите, в които взехме решение да се осигурят такива за незрящи избиратели, за да могат да гласуват самостоятелно“, заяви Камелия Нейкова.

Тактилните шаблони са предназначени за гласуване с хартиена бюлетина и съответстват на квадратчетата на всички регистрирани партии и коалиции. След поставянето на бюлетината секционната комисия ще подпомага избирателя при закрепването на шаблона, така че позициите да съвпаднат, след което гласуването може да се извърши самостоятелно. Осигурено е и брайлово изписване за по-лесно ориентиране.

Достъпност чрез технологии

„Освен това има още една възможност. Министерството на електронното управление разработи QR кодове за отделните изборни райони. Те ще бъдат поставени на таблата пред изборните помещения и чрез функциите за достъпност на мобилните устройства избирателите ще могат да се информират за кандидатите и при желание да отбележат преференция“, обясни Нейкова.

Сигурността на машинното гласуване

„Машините не могат да бъдат манипулирани. Законът ясно определя кои държавни органи удостоверяват съответствието им - това са Министерството на електронното управление, Институтът по метрология и Институтът за стандартизация. Техните решения гарантират, че всички изисквания за надеждност и сигурност са изпълнени“, подчерта председателят на ЦИК.

„Всички системи са криптирани, всички портове са пломбирани така, че да не позволяват намеса. След инсталацията машините се проверяват от държавни експерти съвместно с техниците на „Сиела Норма“. След пломбирането не е възможна външна механична намеса“, допълни тя.

Видеонаблюдение и контрол

Всяка секционна избирателна комисия ще разполага с устройство за видеонаблюдение - мобилен телефон със стойка и инструкции за работа. Чрез QR код ще се активира системата, а при неправилно позициониране тя ще сигнализира и процедурата ще трябва да започне отначало.

„Мобилното приложение е електронен протокол. То е достъпно на сайта на ЦИК и на сайтовете на районните избирателни комисии. Всеки може да го изтегли и да провери как се въвеждат данните и как работи процесът“, посочи Нейкова.

Допълнително възнаграждение и информация

Председателят на ЦИК уточни, че при коректно попълване на протоколите членовете на секционните комисии ще получат допълнително възнаграждение от 15 евро. В края на представянето тя показа и интерактивната изборна карта, чрез която гражданите могат да проверят адресите и разположението на секциите по области и общини.

