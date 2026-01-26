121 депутати е невъзможно! Проф. Константинов разби предизборните илюзии

Исканията на две политически формации за по 121 народни представители са „мечти без никакво основание“ и са математически невъзможни в реалната българска политическа среда. Това заяви проф. Константин Константинов в интервю за Българска национална телевизия, подчертавайки, че окончателният отговор ще дадат избирателите след изборите на 19 април.

По думите му българските избори са „игра с постоянна сума“, при която броят на депутатите винаги е 240 и не може да бъде надхвърлян. „Когато влезе един мощен играч, останалите автоматично губят. Ако някой вземе 80 депутати повече, другите ще разполагат със 160, а не със сегашните 240“, обясни математикът и подчерта, че подобни сметки правят невъзможни фантазиите за самостоятелно управление.

Проф. Константинов бе категоричен, че по принцип няма „невъзможни коалиции“, защото те са регламентирани от закона и стоят върху волята на избирателите, но има невъзможни очаквания. Според него в бъдещия парламент вероятно ще влязат около пет формации, включително тази на президента Румен Радев, докато още толкова партии с между 5 и 15 депутати ще отпаднат от политическата сцена.

Математикът коментира и темата за изборното законодателство, като заяви, че промените в Изборния кодекс често се предлагат от хора без реален опит в изборния процес. „Няколко десетки са тези, които наистина разбират от избори. Трябва да питат тях, а не да се разказват митове и легенди“, каза той, подчертавайки, че изборите се правят от хората, а не от машините.

По отношение на т.нар. „мъртви души“ в избирателните списъци проф. Константинов посочи, че броят им е около 1,2 млн., но това не влияе пряко на резултатите. Ключовият проблем, според него, е честността на процеса и контролът в секциите, като подчерта, че от 12 500 секции в страната не повече от 1000 са проблемни. „Трябват около 2000 наблюдатели и реални санкции за нарушителите. Невъзможното не е в системата, а в очакванията“, заключи той.

