АзГ спечели безпрецедентна победа. Големият губещ е Мерц
Санитарният кордон оцеля, но сложната аритметика в парламента може да хвърли Саксония-Анхалт в политическа безизходица
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Санитарният кордон оцеля, но сложната аритметика в парламента може да хвърли Саксония-Анхалт в политическа безизходица
Алтернатива за Германия води с 40% в Саксония-Анхалт и дори се доближава до безпрецедентно абсолютно мнозинство
Разлом между ПП и ДБ, липса на оставки и огромен натиск върху новото мнозинство
Бившият началник на кабинета на президента иска „олигархично антикорупционно мнозинство“
Срещу него обаче ще има огън от всички посоки, казва социологът Кольо Колев
Българските избори не позволяват чудеса, категоричен е математикът
Въпросът за ротацията на председател на Народното събрание остава отворен
Очаква предложението за референдум да бъдеотхвърлено с квалифицирано мнозинство
Ще търсят подкрепа за правителството с оглед на членството в еврозоната
От формацията ще обсъдят дали да подкрепят предстоящия вот на недоверие на тема корупция
Разкри какво си говорят белите вълци около огъня
Според нея е възможно случаят да струва поста на Наталия Киселова
Първо да приключим да стабилизираме държавата, след това ще отидем на избори, каза той
Лидерът на ГЕРБ отговори и на критиките на президента Радев за изборите
"Величие", МЕЧ и "Възраждане" имат над 50 гласа в Народното събрание
Както Пеевски, така и ПП-ДБ ще станат неизбежни сътрудници на мнозинството, ако за тях влизането в еврозоната е важно
Това, което се случва през последните дни, е допълнителна демотивация за гражданите
Чакаме с нетърпение резултатите и решението на Конституционния съд, каза Атанас Атанасов от БСП
Очаква се освен с "Демократична България" представителите на ГЕРБ-СДС да проведат разговори и с БСП-Обединена левица и "Има такъв народ"
Според Стойчо Стойчев трябва да се действа премерено и да се преценява различният развой на ситуацията