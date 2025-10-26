Сачева: Борисов и Пеевски се споразумяха за стабилност, а не за сделки

Бойко Борисов и Делян Пеевски се срещнаха и постигнаха споразумение, което на практика гарантира оцеляването на управляващото мнозинство и стабилността на правителството.

Символичната снимка на двамата, седнали един до друг, сложи край на седмици спекулации и показа, че политическата логика в България отново се подчинява на интереса от власт и стабилност.

„Разбрахме се без условия“

„Борисов и Пеевски седнаха, разбраха се, че има нещо важно – България да влезе в еврозоната, да имаме първия бюджет в евро. Без да си поставят взаимни условия, се договориха за парламентарна подкрепа“, заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС пред БНТ.

По думите й, снимката от срещата „слага точка на всички спекулации“, че мнозинството е в криза. Според нея разговорът между двамата е бил прагматичен, а не задкулисен – воден от целта да се довършат ключови национални приоритети, а не да се спасява нечия политическа кариера.

„Ще продължим да носим отговорността, която сме поели, но повече няма да сме универсалното извинение за това, че някой не може или не знае какво да направи“, добави Сачева.

Мнозинство с ясно послание към Брюксел

Срещата между Борисов и Пеевски се възприема като сигнал, че управленската коалиция ще изкара мандата си поне до приемането на бюджета за 2025 г. и влизането в еврозоната.

Сачева потвърди, че правителството е предало на Европейската комисия параметрите на бъдещия бюджет – дефицит, приходи и разходи – в срок, съгласно европейските изисквания.

„Не сме пратили в Брюксел готов бюджет, а рамка – без финалните детайли. Министерският съвет ще се справи в срок и до 31 октомври документът ще е внесен“, уточни тя.

Така напрежението около евентуално забавяне бе туширано, а посланието към ЕС ясно – България има работещо правителство и стабилна парламентарна опора.

Ротацията и кандидатурата на Рая Назарян

Въпреки че въпросът за ротацията на председателя на парламента остава открит, ГЕРБ вече посочи името на своя кандидат – Рая Назарян. „Това е нашият избор за ротационен председател“, потвърди Деница Сачева, като допълни, че процедурата ще бъде максимално достойна за всички страни, ако БСП подкрепи промяната.

„Очакваме колегите да разберат, че това не е опит някой да бъде лишен от нещо, а регламентиране на отговорността между партньорите“, каза тя.

