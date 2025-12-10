Петкова: Дефицитът от 3% е фатален – заради него расте дългът

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че в рамките на 11-те месеца, през които правителството управлява, е успяло да изпълни редица важни задачи за страната. Тя подчерта, че е бил приет Законът за държавния бюджет за 2025 година, който е осигурил стабилност и устойчивост на публичните финанси. Според нея това е позволило България да продължи напред и да постигне един от основните приоритети – присъединяването към еврозоната.

Петкова посочи още, че правителството е предоговорило Плана за възстановяване и устойчивост, който по нейните думи е бил провален през последните четири години. Тя уточни, че до края на текущата година България ще получи средствата по второто и третото плащане от плана, които възлизат на близо 4 милиарда лева.

Финансовият министър заяви категорично, че България вече е влязла в еврозоната, тъй като е изпълнила всички критерии, и че честно и почтено от 1 януари 2026 година страната ще заеме своето достойно място в зоната на общата европейска валута.

По темата за държавния дълг Петкова настоя, че ситуацията има ясно обяснение. Тя припомни, че в продължение на години е била налагана тезата, че поддържането на бюджетен дефицит от 3% не е проблем. По думите ѝ това се е оказало невярно, тъй като когато дефицитът трайно остава на ниво 3% от БВП, дългът неизбежно расте, защото именно чрез нов дълг се финансира този дефицит.

В рамките на дебатите по вота на недоверие към правителството, министър Петкова направи и друго изказване: „Имало е картечница, тя е била използвана, но не от нас“, намеквайки за политическите атаки и реторика, използвани срещу кабинета, съобщи БЛИЦ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com