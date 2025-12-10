Радослав Ревански пред Le Monde: Обичаме Пеевски, той помага на общините

Екип на известното френско издание Le Monde гостува в Белица, където снощи се проведе един от 24-те митинга на ДПС в цялата страна под наслов НЕ на омразата. Френските журналисти се срещнаха с кмета на града Радослав Ревански. Той говори след многохилядния митинг в защита на справедливостта.

Градоначалникът отговори откровено на въпросите на чуждестранната медия.

Ето какво каза Радослав Ревански:

"Господин Пеевски го обичаме община Белица, цялата област, той е наш народен представител от област Благоевград.

От самото начало - откакто аз съм кмет, и не само, той ми помага за всичко. За всяка една тема, по която ние имаме проблем, аз отивам при него и той ни помага.

Така, че съвсем разбираема е подкрепата, която виждате. Тя е подкрепа за мен като кмет, за общините Гърмен, Сатовча и Якоруда, но най-вече и за него.

На протеста в София го обвиняват олигарсите, които са пратени от президента Радев и от ПП-ДБ. Той е най-големият борец срещу олигархията в България и понеже има нашата подкрепа и дава голям отпор на тях и заради това са измислените протести в София и измислените обвинения от страна на ПП-ДБ и кликата около Сорос.

Ние се борим с тях от повече от 25 години. Групата на Сорос се опитва да противопостави София на провинцията.

Ние им казваме, че това е грешно. Не може да има разделения. Човекът от София и човекът от Белица сме еднакви - не се поддаваме на тези провокации. И по-скоро мечтаем София, Белица, Варна и Бургас да се съревноваваме с вас - истинските европейци от Франция, Англия, Германия и Испания".

