Борисов хвърли сензационна новина за пенсионерите! Какво предлага ГЕРБ

ГЕРБ предлага коледните добавки за пенсионерите, които са под прага на бедност, да бъдат 120 лв. Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Ще се направи среща на Съвета за съвместно управление и ще се излезе с общо решение. Има възможност бюджетът да поеме тези надбавки. Толкова щедър бюджет никога не е имало дори и при най-популистката сглобка, която направихме", каза още той.

"Темата за еврото е приключена. Има европейско законодателство, България е член на еврозоната от 1 януари", коментира председателят на ГЕРБ по повод възможността в парламента отново да се обсъжда предложение на президента Румен Радев за референдум за еврото.

"Влизането на България в еврозоната, въпреки Радев и въпреки ПП-ДБ, е стратегическа цел за България", категоричен бе Борисов.

"Не се тревожа за увеличението на заплатите на Антикорупционната комисия. Мисля, че няма да ги използват тези пари, защото комисията ще бъде закрита", добави той.

"Тези десетки харчове с цели делегации могат да бъдат спестени на държавата. Това е една хубава дясна мярка. Да се разберат на Съвета за съвместно управление", каза той на въпрос трябва ли да се закрие правителственият авиоотряд, каквото предложение направи вчера лидерът на ДПС-ново начало Делян Пеевски.

"Този директор няма смисъл да бъде съсипван, защото се е справил със задачите си, каквито са били по закон. Видях какво са правили Бойко Рашков и другите по ромските махали и огромната подкрепа, която ПП са получили там. И разочарованието от ГЕРБ в ромските махали. Явно ПП много са ги харесали там", заяви Борисов по темата с бившия директор на районното управление на МВР в Пазарджик.

"Асен Василев доста добре изглеждаше. Истински се забавлявах. Видно не е на диета“, пошегува се Борисов по повод тазсутрешна телевизионна изява на председателя на ПП.

„Понеже той има мислене на база на неговото битие на конспиративност, защото аз съм ви разказвал за срещите ни по манастири, и сутринта казал, че съм правил работна закуска със Спецов и Вальо Златев. Нито закусвам, нито обядвам. Мога да ви уверя, че Румен Спецов никога не е идвал в Банкя. Никога не е имала такава среща между мен, Златев и Спецов. Асен Василев лъже и внушава, защото имаше много срещи с Величков и "Лукойл". Г-н Спецов е пращал десетки данъчни в моята къща. Такива ревизии ми е сътворявал по поръчение на тези хора - Радев и Асен Василев, че нямаше и улук, който да не ми е изчегъртал", отсече бившият премиер.

"Асен Василев ме убеди, че Румен Спецов не е ощетявал нищо. Убеди ме, че това е най-добрият шеф на НАП. За миналата година НАП е събрала повече 8 млрд. лв. Това е един успешен шеф на НАП. Румен Спецов е добър в събирането на приходи - 8 млрд. повече", обяви Борисов.

