Слави Василев обяви какъв пост очаква да заеме Радев

Политологът Слави Василев даде своя прогноза и очакване какво ще прави президента Радев занапред.

Коментарът му идва в момент на засилени спекулации относно бъдещите ходове на държавния глава и потенциалното му позициониране като алтернатива на сегашния политически елит.

Ако държавният глава Румен Радев реши да влезе активно в партийната политика, неговият курс ще бъде проевропейски, но със силен акцент върху националния суверенитет, наподобяващ политиката на унгарския премиер Виктор Орбан, каза Василев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA.

Той защити новогодишното обръщение на президента, което беше разчетено от някои като заявка за политическа кариера.

"Президентът винаги се е държал институционално и не би използвал новогодишната си реч, за да обявява лични решения, които засягат цялата държава", смята Василев.

"Дали ще скочи или не в политиката, сам ще ни информира. Всичко останало би било спекулация", допълни той.

Василев обяви личните си предпочитания за развитието на политическата криза.

"Интересувам се само кой ще бъде следващият редовен премиер. Надявам се това да е именно Румен Радев", заяви той, като по този начин позиционира Радев не само като коректив на властта, а като директен играч за изпълнителната власт – сценарий, който би променил изцяло политическата архитектура на страната.

