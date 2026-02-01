Иво Христов брани Радев, но удря по партиите

Бившият началник на кабинета на президента Румен Радев Иво Христов защити държавния глава, но отправи и остри критики към партиите и политическата среда в изказване пред БНТ. Христов заяви, че „чест прави на президента“, че не очертава червени линии, като според него подобни линии са спекулативен инструмент за „закрепостяване на избирателите“, които след предсрочни избори така или иначе винаги биват прекрачвани.

В същото време той атакува десните формации и ПП-ДБ, обвинявайки ги в двойна кампания – от една страна ирония и „безпомощен хумор“, а от друга – политически натиск с внушението, че са неизбежен коалиционен партньор на президента. По думите му първо трябва да се видят реалните резултати от предсрочните избори и едва след това да се говори за коалиции, макар самият той да настоя за формиране на „олигархично антикорупционно мнозинство“ след вота – теза, която внася противоречие между призива за изчакване и предварителното чертаене на политически сценарии.

Христов коментира още, че критиките към президента заради изказването му в „Панорама“ по БНТ продължават вече трети ден, което според него означавало, че Радев е „уцелил в десетката“. По думите му държавният глава е „взривил координатната система“ на българската политическа класа, свикнала да си служи с опростени деления, за да парцелира електората.

В защитата си Христов подчерта, че президентът мисли „панорамно“ и отказва да влиза във фалшиви парадигми, включително по теми като Крим. Той напомни, че Радев в продължение на девет години е назовавал под различен контекст политическите врагове на България, но без да прибягва до вулгарен език. „Няма да чуете Радев да използва лозунги от типа „Кой не скача е…“, каза Христов, като изтъкна стила на президента като контрапункт на агресивната и опростена политическа реторика.

Изказването му оставя двоен акцент – едновременно категорична защита на президента Румен Радев и критично, на моменти противоречиво говорене за партиите и бъдещите властови формули след предсрочните избори.

