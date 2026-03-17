Министър на Радев посочи първи стъпки на кабинет на Прогресивна България

Бившият министър на регионалното развитие Иван Шишков, който е водач на листата на „Прогресивна България“ във Враца, обяви амбициозна програма за пълна трансформация на пътната инфраструктура в страната. В интервю за Нова телевизия той подчерта, че първата и най-важна стъпка е изготвянето на проекти за всички магистрали в България, а не само за отделни ключови обекти.

„Първото, което ще направим - ще проектираме всички магистрали. Не е само „Хемус“ или „Дунав мост“, а цялата свързаност на България, която никой не е правил досега. Това може икономически да си позволим да го направим – проектирането е най-евтиният процес“, заяви Шишков.

Според него именно липсата на цялостна визия е довела до хаоса в сектора и до редица съмнения за злоупотреби. По думите му наличието на ясни проекти, конкретни цели и предварително осигурено финансиране е ключът към това да се избегнат бъдещи проблеми.

„Това е гаранция да няма проблем с кражбите - ясни проекти, цел и визия“, подчерта той и добави, че след изготвянето на проектите строителството трябва да започне незабавно, включително чрез публично-частни партньорства.

Шишков даде и конкретен пример с пътната ситуация в Северозападна България, като заяви, че регионът остава символ на проблемите в инфраструктурата. „Сега пътувам към Враца - една от вратите на пътното безобразие в държавата. На места няма проектирана магистрала, на места има, тунелът под Петрохан е само политическа дъвка, а няколко магистрали изобщо ги няма на картата“, коментира той.

По думите му довършването на автомагистрала „Хемус“ е безспорно, но това не е достатъчно. Според него България се нуждае от цялостна транспортна мрежа, която да осигури свързаност от граница до граница.

Шишков очерта и ключовите проекти, които трябва да бъдат реализирани - магистралата Русе-Маказа, „Черно море“ с продължение към Румъния, магистрала „Рила“ с връзка към Северна Македония, както и дълго обсъждания тунел под Петрохан.

Той изрази увереност, че в рамките на около две години могат да бъдат изготвени всички необходими проекти и да започне реалното строителство, ако се следва последователна стратегия.

„Когато имаш готови проекти и ясна цел за финансирането, тогава нещата се получават. Тогава няма да има кражби, а има пари за хората“, заключи Иван Шишков.

