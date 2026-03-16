Тайната падна! Радев атакува с министри, генерали и спортисти

Тайната падна! Румен Радев атакува 52-ото НС с министри, генерали и спортисти. Самият той влиза в лидерски сблъсък с Бойко Борисов в 25 МИР в София. Вторият район, в който доскорошният президент е водач на листа, е Бургас.

Утвърдени юристи, архитекти, преподаватели, медици, експерти,

общественици и спортисти ще бъдат водачи на листите на „Прогресивна

България“. Коалицията ще регистрира днес листите си за участие в

парламентарните избори на 19 април, обявиха от коалицията на Радев. Ето водачите на листи



Росица Карамфилова е на 49 години и е кандидат за народен представител

от 1 МИР Благоевград

Тя е експерт с над 20-годишен опит в управлението на околната среда. В

периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на околната среда и водите в

две последователни служебни правителства. От 2023 до 2025 г. е съветник

по екология на Президента на Република България. Към момента е

изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда и член

на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (EEA).

Била е началник на отделите „Международни програми и проекти“ и

„Стратегии и програми“. Има богат опит в управлението на национални и

международни проекти в сферата на екологията.

През 2001 г. се дипломира като магистър-инженер по специалност „Екология

и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичния и металургичен

университет (ХТМУ) – София. През 2007 г. защитава образователна и научна

степен „Доктор“ в същата научна област с дисертация на тема, свързана с

иновативното третиране на отпадъчни биопродукти. Завършила е и

магистърски курс по „Индустриален мениджмънт“.

Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ – София (2011–2012 г. и

2023–2025 г.) и е автор на множество научни публикации в специализирани

издания.

Владее английски и руски език.

Омъжена, с едно дете.



Румен Радев е на 62 години и е кандидат за народен представител от 2 МИР

Бургас и 25 МИР София.

От 2017 до 2026 г. Румен Радев е президент на Република България. На 19

януари 2026 г. в обръщение към българския народ обявява, че подава

оставка като държавен глава. С решение на Конституционния съд

пълномощията му се прекратяват от 23 януари 2026 г.

Дипломира се като първенец на випуска във военновъздушното училище в

Долна Митрополия. През 1992 г. завършва ескадрилен офицерски курс

„Максуел“, САЩ, а от 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабния профил

на Военната академия „Г. С. Раковски“. Дипломира се като първенец на

випуска.

През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в

САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“. Името му е

изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж. Има над 1400

летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител. Демо-пилот на

МиГ-29. Достига до чин генерал-майор, а в периода 2014 – 2016 г. е

командир на Военновъздушните сили на Република България.

Владее английски, руски и немски език.

През 2000 г. става доктор на военните науки в областта на

усъвършенстването на тактическата подготовка на летателния състав и

симулиране на въздушния бой.

Женен, с три деца



Д-р Илин Димитров

Илин Димитров е на 42 години и е кандидат за народен представител от 3

МИР Варна.

Той е експерт с мащабен опит в сферата на туризма, академичната дейност

и държавната администрация. В периода 2022 – 2023 г. заема поста

министър на туризма в двете служебни правителства на страната. Преди

това е народен представител в 47-ото Народно събрание, където е избран

за председател на Комисията по туризъм. В професионалната си биография

заема и поста председател на Варненската туристическа камара (2020 –

2022 г.), работейки активно за развитието на регионалната икономика.

Понастоящем е преподавател в Икономически университет – Варна,

съчетавайки експертизата си от бизнеса и управлението с

научноизследователска дейност за прилагане на устойчиви икономически

политики.

Притежава богата образователна подготовка, включваща дипломи от Колежа

по туризъм – Варна, Висшето училище по мениджмънт и Стопанската академия

„Д. А. Ценов“ – Свищов по специалностите „Маркетинг и мениджмънт“,

„Стопанско управление“ и магистърска степен по „Фирмен мениджмънт и

контролинг“. Защитава образователна и научна степен „Доктор“ по туризъм

в Икономически университет – Варна.

Владее английски, немски и руски език.

Женен, с две деца.



Проф. д-р Янка Тянкова

Янка Тянкова е на 61 години и е кандидат за народен представител от 4

МИР Велико Търново.

Тя е утвърден юрист и университетски преподавател с богат опит в

правната наука и практика. Понастоящем е професор и ръководител на

катедра „Частноправни науки“ в Юридическия факултет на Великотърновския

университет „Св. св. Кирил и Методий“, като преподава и в Юридическия

факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. В професионалната си биография

съчетава академичната дейност с активна юридическа практика като адвокат

от Великотърновската адвокатска колегия, медиатор и арбитър.

Завършва висшето си образование по специалност „Право“ с магистърска

степен. Тя е доказан експерт в областта на търговското право и

несъстоятелността, като е защитила образователна и научна степен

„Доктор“.

Проф. Тянкова е автор на три монографии в областта на търговската

несъстоятелност и производството по стабилизация, както и на множество

научни студии и доклади, публикувани в престижни издания у нас и в

чужбина. Член е на редколегии на научни форуми и участва активно в

състава на научни журита.

Владее руски и английски език.

Омъжена, с едно дете.



Майор инж. Цветомир Цветанов

Цветомир Цветанов е на 37 години и е кандидат за народен представител от

5 МИР Видин.

Той е офицер от Българската армия с утвърден лидерски опит и доказани

командни умения. Професионалният му път преминава през ключови военни

длъжности, включително командир на взвод, заместник-командир на рота и

командир на рота. Към момента заема отговорния пост на Началник на

Военно окръжие – Видин, където отговаря за координацията и управлението

на структурите на Министерството на отбраната в региона.

Завършва висшето си образование в Националния военен университет „Васил

Левски“ в гр. Велико Търново. Дипломира се като инженер със

специализации в областите „Танково-технически и автомобилни войски“ и

„Автомобилна техника и транспортна логистика“. Притежава военно звание

„Майор“.

Владее английски език.



арх. Иван Шишков

Иван Шишков е на 62 години и е водач на листата за народни представители

в 6 МИР Враца.

Той е утвърден експерт с мащабен опит в архитектурата, градоустройството

и държавното управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър

на регионалното развитие и благоустройството, като преди това е бил

заместник-министър и съветник в същото министерство. Професионалната му

биография включва 24-годишен стаж като главен архитект на община

Драгоман, както и на районите „Банкя“ и „Триадица“ към Столична община.

Понастоящем работи като архитект-проектант на свободна практика,

прилагайки натрупания експертен опит в реализацията на значими

инфраструктурни и устройствени проекти.

Завършва висшето си образование във ВИАС (днес УАСГ) в София, където

придобива магистърска степен по специалност „Архитектура“. Средното си

образование завършва в Техникума по строителство „Христо Ботев“, гр.

София, със специалност „Строителен техник“.

Женен.



Николай Косев

Николай Косев е на 40 години и е кандидат за народен представител от 7

МИР Габрово.

Той е предприемач с над 20-годишен професионален опит в управлението на

бизнес процеси. Като собственик и управител на компания в сферата на

услугите с национално покритие, той притежава доказани умения в

изграждането на устойчиви търговски структури и екипи. Косев е и пионер

в социалното предприемачество, като основава първото регистрирано

социално предприятие в град Габрово.

Паралелно с бизнес дейността си, той е активен общественик, ангажиран с

организирането и подкрепата на множество социални каузи и

благотворителни инициативи в региона и страната.

Завършва висшето си образование в Университета за национално и световно

стопанство (УНСС) в София, където придобива магистърска степен по

„Международни икономически отношения“. Притежава и бакалавърска степен

по „Философия“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и

Методий“.

Владее английски език.



Румен Мунтянов

Румен Мунтянов е на 40 години и е кандидат за народен представител от 8

МИР Добрич.

Той притежава над 15-годишен опит в обществения сектор и местното

самоуправление. Професионалният му път в публичната администрация

започва като експерт по връзки с обществеността в Община Генерал Тошево

– пост, който заема в продължение на 9 години. В периода 2019 – 2023 г.

е заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ в същата община, отговаряйки

за ключови ресори в социалната и културната сфера. Понастоящем е

секретар на Община Добричка.

Активен общественик, той е председател на Общинската структура на

Българския червен кръст в Община Добричка и участва в организирането на

множество културно-исторически и благотворителни инициативи.

Завършва висшето си образование във Великотърновския университет „Св.

св. Кирил и Методий“, където придобива бакалавърска степен по

„Политология“ и магистърска степен по „Маркетинг“.

Владее английски език.



Иван Демерджиев

Иван Демерджиев е на 50 години, юрист с богат опит в правото и

държавното управление. Кандидат от 9 МИР Кърджали.

В периода 2022 – 2023 г. заема постовете заместник министър-председател

и министър на вътрешните работи в двете последователни правителства на

Гълъб Донев. През 2021 г., е служебен министър на правосъдието и

заместник-министър в същото ведомство. Професионалната му кариера е

тясно свързана с адвокатурата – той е дългогодишен член на Адвокатска

колегия – Пловдив, като в периода 2019 – 2021 г. е неин председател.

Управител и съдружник е в адвокатско дружество с експертиза в

търговското, гражданското и административното право.

Завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий

Хилендарски“, където придобива магистърска степен по „Право“.

Специализира в процесуалното представителство по сложни търговски дела,

несъстоятелност и вещно право.

Владее руски и немски език.

Женен, с две деца.



Явор Гечев

Явор Гечев е на 47 години и е водач на листата за народни представители

в 10 МИР Кюстендил.

Той е утвърден експерт и общественик с дългогодишен опит в областта на

земеделието и развитието на селските райони. В периода 2022 – 2023 г.

заема поста министър на земеделието в две последователни правителства.

Професионалният му път включва опита му като народен представител в

42-ото Народно събрание и заместник-министър на земеделието. Дълги

години оглавява Националния съюз на земеделските кооперации в България,

а към момента е съветник на Президента на Република България по

въпросите на селското стопанство, храните и горите.

Завършва Аграрния университет в Пловдив, където придобива магистърска

степен като инженер-агроном със специалност „Растителна защита“.

Преминал е редица специализации в областта на политическия мениджмънт и

публичните политики на национално и европейско ниво.

Владее английски и руски език.



Ивет Горанова

Ивет Горанова е на 26 години и е водач на листата за народни

представители в 11 МИР Ловеч.

Тя е олимпийски шампион по карате от игрите в Токио 2020 г. и един от

най-успешните български спортисти в съвременната история.

Професионалният ѝ път е тясно свързан със системата на Министерството на

вътрешните работи, като до момента е била част от състава на Академията

на МВР.

Завършва висшето си образование в Стопанската академия „Димитър А.

Ценов“ – Свищов. Притежава бакалавърска степен по „Икономика на

търговията“ и магистърска степен по „Мениджмънт на търговската дейност“.

Спортната ѝ кариера е белязана от изключителни постижения, сред които

титлата Спортист на годината на България (2021 г.), златен медал от

Европейски олимпийски игри, както и множество отличия от световни и

европейски първенства. Ивет Горанова е многократен балкански и

републикански шампион.

Владее английски език.



Димитър Петров

Димитър Петров е на 27 години и е водач на листата за народни

представители в 12 МИР Монтана.

Той е юрист и експерт по публични политики с фокус върху местното

самоуправление и конституционното право. Професионалният му път

преминава през Столичния общински съвет, където заема длъжността старши

юрисконсулт. Димитър Петров е докторант по „Конституционно право“ в

Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и

възпитаник на Националната програма „Управленски умения“ към Българското

училище за политика „Димитър Паница“.

Паралелно с юридическата си дейност, той е активно ангажиран с културния

живот на страната като съосновател и председател на „Съюза на младите

писатели“ в България и автор на четири книги.

Притежава богата академична подготовка с четири магистърски степени: по

„Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по „Политически

мениджмънт и публични политики“ и „Дипломация и международни отношения“

от Нов български университет, както и по „Лидерски практики“ от

Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Владее английски и руски език.



Гълъб Донев

Гълъб Донев е на 59 години и е водач на листата за народни представители

в 13 МИР Пазарджик.

Притежава изключителен опит в най-високите нива на държавното

управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста служебен

министър-председател на Република България в две последователни

правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с

администрацията на Президента, където от 2023 до 2026 г. заема

отговорната длъжност Началник на кабинета на държавния глава, а преди

това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване.

Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната

политика, като е заемал постовете служебен вицепремиер и министър на

труда и социалната политика в три кабинета (през 2017 г. и 2021 г.).

Притежава две магистърски степени – по „Право“ и по „Финанси“.

Владее английски и руски език.

Семеен, с едно дете.



Петър Витанов

Петър Витанов е на 43 години и е водач на листата за народни

представители в 14 МИР Перник.

Той притежава над 10-годишен опит в областта на международните отношения

и парламентарната дейност. Професионалният му път в законодателната

власт започва в дирекция „Международни връзки и протокол“ на Народното

събрание (2013 – 2017 г.). В периода 2017 – 2019 г. е народен

представител в 44-то Народно събрание, а от 2019 до 2024 г. е член на

Европейския парламент, където активно участва в изготвянето на

европейски политики и законодателство.

Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент

Охридски“ с магистърска степен по „Международни отношения“. Притежава и

втора магистърска степен по „Международни финанси“ от Нов български

университет.

Владее английски и руски език.

Женен, с две деца.



Димитър Здравков

Димитър Здравков е на 36 години и е кандидат за народен представител от

15 МИР Плевен.

Той притежава над десетгодишен опит в сферата на държавната

администрация, образованието и иновациите. В периода от 2017 до 2026 г.

е част от екипа на Администрацията на Президента на Република България,

където последователно заема позициите съветник по образованието и

съветник по иновациите. Член на Комисията по българско гражданство.

Професионалният му път включва и работа в Министерството на

образованието и науката (2013 – 2017 г.), където като експерт в дирекция

„Финанси“ отговаря за бюджетни анализи и участва в управлението на

мащабни проекти по оперативни програми.

Димитър Здравков притежава академична подготовка с две магистърски

степени: по „Право“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и

Методий“ и по „Макроикономика“ от Университета за национално и световно

стопанство (УНСС) – София.

Владее английски и руски език.

Семеен, с две деца.



Владимир Николов

Владимир Николов е на 48 години и е водач на листата за народни

представители в 16 МИР Пловдив-град.

Той е един от най-успешните български спортисти, посветил 38 години от

живота си на волейбола. Дългогодишен капитан на националния отбор на

България, с който печели множество отличия на световно и европейско

ниво. Професионалният му път включва 14-годишен управленски опит като

мениджър и ръководител в структурите на волейболен клуб „Левски“, където

работи активно за развитието на детско-юношеския спорт и професионалното

направление.

Завършва висшето си образование в Националната спортна академия (НСА)

със специалност „Учител и треньор“. Неговата експертиза съчетава

спортната дисциплина с доказани лидерски качества и умения за управление

на екипи и големи спортни проекти.

Владимир Николов притежава изключителна езикова подготовка, като владее

пет чужди езика: сръбски, руски, английски, френски и италиански.

Женен, с четири деца.



Ген. Иван Лалов

Иван Лалов е на 63 години и е водач на листата за народни представители

в 17 МИР Пловдив-област.

Той е висш офицер с изключителна професионална кариера в Българската

армия и Военновъздушните сили. В периода от 2018 до 2026 г. заема поста

заместник-командващ на Съвместното командване на силите (СКС). Между

2014 и 2018 г., е командир на авиобаза „Граф Игнатиево“, където

преминава през всички нива на летателната подготовка и командния състав.

Военният му път започва в авиобаза „Равнец“.

Завършва ВВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия и Военната академия

„Г. С. Раковски“ в София. Завършил Общовойсковия колеж по отбраната в

Париж, Франция.

Владее руски, френски и английски език.

Семеен.



Маломир Власов

Маломир Власов е на 52 години и е водач на листата за народни

представители в 18 МИР Разград.

Той е утвърден предприемач с над 30-годишен професионален опит в сферата

на земеделието. Започва своята кариера през 1993 г., основавайки

собствено търговско предприятие. Към момента е съсобственик в няколко

дружества.

Завършва висшето си образование в Тракийския университет – Стара Загора,

където придобива квалификация по специалност „Ветеринарна медицина“.

Неговата експертиза обединява професионалните познания в областта на

животновъдството с умения за управление на мащабни търговски структури.

Владее руски и английски език.

Женен.



арх. Живка Бучуковска

Живка Бучуковска е на 59 години и е кандидат за народен представител от

19 МИР Русе.

Тя е доказан експерт в областта на архитектурата, градоустройството и

регионалното планиране. Професионалният ѝ път е тясно свързан с

развитието на Русе, където дълги години заема поста Главен архитект на

Общината. Била е главен експерт в Министерството на регионалното

развитие и благоустройството (МРРБ), отговарящ за регионалната политика

в Северен централен район.

Паралелно с административната си дейност, арх. Бучуковска има богата

проектантска практика в инвестиционното проектиране на жилищни и

обществени сгради, както и в разработването на стратегии за устойчиво

градско развитие.

Завършва висшето си образование в Университета по архитектура,

строителство и геодезия (УАСГ/ВИАС) в София със специалност

„Архитектура“.

Владее английски и руски език.

Неомъжена, с едно дете.





Слави Василев

Слави Василев е на 41 години и е водач на листата за народни

представители в 20 МИР Силистра.

Завършва бакалавърска степен по „Международни отношения“ в Бостънския

университет в Масачузетс, САЩ. Притежава и магистърска степен по

„Журналистика и медии“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалната му дейност е фокусирана върху анализирането на публични

политики и медийна комуникация.

Владее отлично английски и френски език.

Неженен.



Весела Момчева-Таун

Весела Момчева-Таун е на 42 години и е кандидат за народен представител

от 21 МИР Сливен.

Тя е предприемач с разнообразен професионален профил и опит в няколко

ключови икономически сектора. Нейната експертиза обхваща и сектора на

възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), където работи по реализацията

на проекти за чиста енергия. Притежава специализирана квалификация в

областта на авиацията и туризма с международен сертификат от IATA.

Завършва висшето си образование в Икономическия университет – Варна,

където придобива бакалавърска степен по „Стопанско управление“ и

магистърска степен по „Туризъм“. Средното си образование завършва в

Езиковата гимназия в град Сливен.

Владее английски и френски език.

Семейна, с две деца.



Петър Стойчев

Петър Стойчев е на 49 години и е водач на листата за народни

представители в 22 МИР Смолян.

Носител е на Световната купа по плувен маратон в 11 поредни години и е

световен и европейски шампион. Петър Стойчев е първият и единствен

българин, приет в Международната зала на плувната слава в САЩ. Участвал

е в четири поредни летни олимпийски игри, като на Олимпиадата в Пекин

през 2008 г. е знаменосец на българската делегация.

Служебен министър на младежта и спорта през 2013 г.

Петър Стойчев е доктор по „Теория и методология на спортната наука“ и

магистър по „Спорт за високи постижения“ от НСА „Васил Левски“.

Притежава и висше образование по специалност „Кинезитерапия“ от

Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Владее английски и руски език.

Женен, с две деца.



д-р Михаела Доцова

Михаела Доцова е на 42 години и е кандидат за народен представител от 23

МИР София.

Тя е юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната

власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на

околната среда и водите (МОСВ), където в продължение на над 7 години

заема позицията директор на дирекция „Правна“. В рамките на ведомството

тя е изпълнявала и длъжностите главен секретар и началник на кабинета на

министъра.

Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната

администрация на Софийска област.

Д-р Доцова притежава научна степен „Доктор по административно право и

административен процес“. Автор е на над 13 научни публикации и участник

в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните

процеси и екологичното право. Нейният дисертационен труд е посветен на

контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

Владее английски език.

Неомъжена.



Стефан Белчев

Стефан Белчев е на 55 години и е кандидат за народен представител от 24

МИР София (район Подуяне).

Той е утвърден експерт с 30-годишен професионален опит в областта на

вътрешния одит и финансовия контрол в публичния сектор. През последните

две десетилетия заема ключови управленски позиции в системата на

Министерството на финансите, включително заместник-министър на финансите

и директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). До

февруари тази година той ръководи Инспектората към Министерството на

финансите.

Професионалната му биография включва и стратегически роли като

председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР),

член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и член на

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).

Стефан Белчев завършва магистърска степен по икономика в Стопанската

академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, и притежава научна степен „доктор по

икономика“ със специализация в областта на счетоводната отчетност,

контрола и анализа на стопанската дейност.

Владее английски език.

Женен, с три деца.



проф. Румен Миланов

Румен Миланов е на 77 години и е водач на листата за народни

представители в 26 МИР Софийска област.

Той е генерал-лейтенант от резерва и един от най-авторитетните експерти

по национална сигурност в България. В кариерата си е оглавявал три от

ключовите служби в държавата: Националната служба за борба с

организираната престъпност (НСБОП), Националната служба за охрана (НСО)

и Дирекция „Жандармерия“. Бил е секретар на Съвета по сигурността към МС

и ръководител на Центъра за противодействие на корупцията (БОРКОР).

Румен Миланов е професор е в УАСГ, като преподава и в УНСС и УниБИТ.

Автор е на многобройни научни трудове в областта на сигурността и

пътната безопасност.

Завършил е УАСГ и е специализирал в Скотланд Ярд.

Владее руски език.

Женен, с едно дете.



Александър Пулев

Александър Пулев е на 45 години и е водач на листата за народни

представители в 27 МИР Стара Загора.

Той е финансист и мениджър с международен опит в реалната икономика и

инвестициите. Професионалният му път преминава през водещи финансови

институции като Уникредит, Ситигруп, EY и Европейската банка за

възстановяване и развитие (ЕБВР).

В държавното управление заема ключови позиции, включително

заместник-министър на транспорта и съобщенията (2021 г.) и министър на

иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета (2022 – 2023 г.),

където работи за подкрепа на бизнеса и привличане на инвестиции.

Магистър по бизнес администрация (MBA) с фокус върху финансите от

Оксфордския университет, Англия.

Бакалавър по информационни системи и финанси от Университета в Мейн,

САЩ.

Владее английски език.

Семеен.



инж. Илко Илиев

Илко Илиев е на 67 години и е водач на листата за народни представители

в 28 МИР Търговище.

Предприемач с над 35-годишен опит в реалната икономика. Основател и

собственик е на компанията „Мебел-Стил“ – най-големият производител на

мека мебел в България.

Професионалният му път започва в морския флот, където е бил капитан на

кораб.

Завършва висшето си образование във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ със

специалност „Инженер-корабоводител“ (магистър).

Владее руски език.

Женен.



Димитър Стоянов

Димитър Стоянов е на 57 години и е водач на листата в 29 МИР Хасково.

Той е полковник от резерва с над 25-годишна кариера във Военновъздушните

сили, началник на щаба на ВВС. Притежава мащабен управленски опит на

най-високо държавно ниво като министър на отбраната (2022 – 2023 г.),

главен секретар на президента и секретар по сигурност и отбрана.

Ключов експерт в стратегическото планиране, инициатор на проектите за

спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и концепцията за гасене на

пожари от въздуха.

Завършил е ВВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия в София и

Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ.

Владее английски и руски език.

Семеен.



д-р Явор Плашилски

Д-р Явор Плашилски е на 51 години и е водач на листата в 30 МИР Шумен.

Той е лекар с близо тридесетгодишен опит в хуманната медицина.

Професионалният му път започва в Спешна помощ – Шумен, преминава през

Работническата болница и дългогодишна практика като семеен лекар в с.

Царев брод. От 2008 г. е част от екипа на Медицински център „Здраве“ в

Шумен, а от 2025 г. е наставник и обучава специализанти по обща медицина

към МУ – Варна.

Магистър по хуманна медицина от Медицински университет – Варна.

Владее английски и руски език.

Женен.



Енчо Керязов

Енчо Керязов е на 52 години и е водач на листата в 31 МИР Ямбол.

Той е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към

българската култура и спорт. Понастоящем е заместник-кмет на Община

Ямбол втори мандат, създател на фондация „Енчо Керязов“ за подкрепа на

талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл „Нощ на

звездите“.

Преди политическата си кариера постига глобален успех като еквилибрист и

национален състезател по спортна акробатика. Носител е на множество

висши отличия, сред които „Сребърен клоун“ от фестивала в Монте Карло,

Почетен знак на Президента на Република България и наградата „Златен

век“.

Завършва висшето си образование в НСА „Васил Левски“.

Владее руски и английски език.

Разведен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com