Тайната падна! Радев атакува с министри, генерали и спортисти

Тайната падна! Румен Радев атакува 52-ото НС с министри, генерали и спортисти. Самият той влиза в лидерски сблъсък с Бойко Борисов в 25 МИР в София. Вторият район, в който доскорошният президент е водач на листа, е Бургас.
Утвърдени юристи, архитекти, преподаватели, медици, експерти,
общественици и спортисти ще бъдат водачи на листите на „Прогресивна
България“. Коалицията ще регистрира днес листите си за участие в
парламентарните избори на 19 април, обявиха от коалицията на Радев. Ето водачите на листи
Росица Карамфилова е на 49 години и е кандидат за народен представител
от 1 МИР Благоевград
Тя е експерт с над 20-годишен опит в управлението на околната среда. В
периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на околната среда и водите в
две последователни служебни правителства. От 2023 до 2025 г. е съветник
по екология на Президента на Република България. Към момента е
изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда и член
на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (EEA).
Била е началник на отделите „Международни програми и проекти“ и
„Стратегии и програми“. Има богат опит в управлението на национални и
международни проекти в сферата на екологията.
През 2001 г. се дипломира като магистър-инженер по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичния и металургичен
университет (ХТМУ) – София. През 2007 г. защитава образователна и научна
степен „Доктор“ в същата научна област с дисертация на тема, свързана с
иновативното третиране на отпадъчни биопродукти. Завършила е и
магистърски курс по „Индустриален мениджмънт“.
Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ – София (2011–2012 г. и
2023–2025 г.) и е автор на множество научни публикации в специализирани
издания.
Владее английски и руски език.
Омъжена, с едно дете.
Румен Радев е на 62 години и е кандидат за народен представител от 2 МИР
Бургас и 25 МИР София.
От 2017 до 2026 г. Румен Радев е президент на Република България. На 19
януари 2026 г. в обръщение към българския народ обявява, че подава
оставка като държавен глава. С решение на Конституционния съд
пълномощията му се прекратяват от 23 януари 2026 г.
Дипломира се като първенец на випуска във военновъздушното училище в
Долна Митрополия. През 1992 г. завършва ескадрилен офицерски курс
„Максуел“, САЩ, а от 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабния профил
на Военната академия „Г. С. Раковски“. Дипломира се като първенец на
випуска.
През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в
САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“. Името му е
изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж. Има над 1400
летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител. Демо-пилот на
МиГ-29. Достига до чин генерал-майор, а в периода 2014 – 2016 г. е
командир на Военновъздушните сили на Република България.
Владее английски, руски и немски език.
През 2000 г. става доктор на военните науки в областта на
усъвършенстването на тактическата подготовка на летателния състав и
симулиране на въздушния бой.
Женен, с три деца
Д-р Илин Димитров
Илин Димитров е на 42 години и е кандидат за народен представител от 3
МИР Варна.
Той е експерт с мащабен опит в сферата на туризма, академичната дейност
и държавната администрация. В периода 2022 – 2023 г. заема поста
министър на туризма в двете служебни правителства на страната. Преди
това е народен представител в 47-ото Народно събрание, където е избран
за председател на Комисията по туризъм. В професионалната си биография
заема и поста председател на Варненската туристическа камара (2020 –
2022 г.), работейки активно за развитието на регионалната икономика.
Понастоящем е преподавател в Икономически университет – Варна,
съчетавайки експертизата си от бизнеса и управлението с
научноизследователска дейност за прилагане на устойчиви икономически
политики.
Притежава богата образователна подготовка, включваща дипломи от Колежа
по туризъм – Варна, Висшето училище по мениджмънт и Стопанската академия
„Д. А. Ценов“ – Свищов по специалностите „Маркетинг и мениджмънт“,
„Стопанско управление“ и магистърска степен по „Фирмен мениджмънт и
контролинг“. Защитава образователна и научна степен „Доктор“ по туризъм
в Икономически университет – Варна.
Владее английски, немски и руски език.
Женен, с две деца.
Проф. д-р Янка Тянкова
Янка Тянкова е на 61 години и е кандидат за народен представител от 4
МИР Велико Търново.
Тя е утвърден юрист и университетски преподавател с богат опит в
правната наука и практика. Понастоящем е професор и ръководител на
катедра „Частноправни науки“ в Юридическия факултет на Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“, като преподава и в Юридическия
факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. В професионалната си биография
съчетава академичната дейност с активна юридическа практика като адвокат
от Великотърновската адвокатска колегия, медиатор и арбитър.
Завършва висшето си образование по специалност „Право“ с магистърска
степен. Тя е доказан експерт в областта на търговското право и
несъстоятелността, като е защитила образователна и научна степен
„Доктор“.
Проф. Тянкова е автор на три монографии в областта на търговската
несъстоятелност и производството по стабилизация, както и на множество
научни студии и доклади, публикувани в престижни издания у нас и в
чужбина. Член е на редколегии на научни форуми и участва активно в
състава на научни журита.
Владее руски и английски език.
Омъжена, с едно дете.
Майор инж. Цветомир Цветанов
Цветомир Цветанов е на 37 години и е кандидат за народен представител от
5 МИР Видин.
Той е офицер от Българската армия с утвърден лидерски опит и доказани
командни умения. Професионалният му път преминава през ключови военни
длъжности, включително командир на взвод, заместник-командир на рота и
командир на рота. Към момента заема отговорния пост на Началник на
Военно окръжие – Видин, където отговаря за координацията и управлението
на структурите на Министерството на отбраната в региона.
Завършва висшето си образование в Националния военен университет „Васил
Левски“ в гр. Велико Търново. Дипломира се като инженер със
специализации в областите „Танково-технически и автомобилни войски“ и
„Автомобилна техника и транспортна логистика“. Притежава военно звание
„Майор“.
Владее английски език.
арх. Иван Шишков
Иван Шишков е на 62 години и е водач на листата за народни представители
в 6 МИР Враца.
Той е утвърден експерт с мащабен опит в архитектурата, градоустройството
и държавното управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър
на регионалното развитие и благоустройството, като преди това е бил
заместник-министър и съветник в същото министерство. Професионалната му
биография включва 24-годишен стаж като главен архитект на община
Драгоман, както и на районите „Банкя“ и „Триадица“ към Столична община.
Понастоящем работи като архитект-проектант на свободна практика,
прилагайки натрупания експертен опит в реализацията на значими
инфраструктурни и устройствени проекти.
Завършва висшето си образование във ВИАС (днес УАСГ) в София, където
придобива магистърска степен по специалност „Архитектура“. Средното си
образование завършва в Техникума по строителство „Христо Ботев“, гр.
София, със специалност „Строителен техник“.
Женен.
Николай Косев
Николай Косев е на 40 години и е кандидат за народен представител от 7
МИР Габрово.
Той е предприемач с над 20-годишен професионален опит в управлението на
бизнес процеси. Като собственик и управител на компания в сферата на
услугите с национално покритие, той притежава доказани умения в
изграждането на устойчиви търговски структури и екипи. Косев е и пионер
в социалното предприемачество, като основава първото регистрирано
социално предприятие в град Габрово.
Паралелно с бизнес дейността си, той е активен общественик, ангажиран с
организирането и подкрепата на множество социални каузи и
благотворителни инициативи в региона и страната.
Завършва висшето си образование в Университета за национално и световно
стопанство (УНСС) в София, където придобива магистърска степен по
„Международни икономически отношения“. Притежава и бакалавърска степен
по „Философия“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“.
Владее английски език.
Румен Мунтянов
Румен Мунтянов е на 40 години и е кандидат за народен представител от 8
МИР Добрич.
Той притежава над 15-годишен опит в обществения сектор и местното
самоуправление. Професионалният му път в публичната администрация
започва като експерт по връзки с обществеността в Община Генерал Тошево
– пост, който заема в продължение на 9 години. В периода 2019 – 2023 г.
е заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ в същата община, отговаряйки
за ключови ресори в социалната и културната сфера. Понастоящем е
секретар на Община Добричка.
Активен общественик, той е председател на Общинската структура на
Българския червен кръст в Община Добричка и участва в организирането на
множество културно-исторически и благотворителни инициативи.
Завършва висшето си образование във Великотърновския университет „Св.
св. Кирил и Методий“, където придобива бакалавърска степен по
„Политология“ и магистърска степен по „Маркетинг“.
Владее английски език.
Иван Демерджиев
Иван Демерджиев е на 50 години, юрист с богат опит в правото и
държавното управление. Кандидат от 9 МИР Кърджали.
В периода 2022 – 2023 г. заема постовете заместник министър-председател
и министър на вътрешните работи в двете последователни правителства на
Гълъб Донев. През 2021 г., е служебен министър на правосъдието и
заместник-министър в същото ведомство. Професионалната му кариера е
тясно свързана с адвокатурата – той е дългогодишен член на Адвокатска
колегия – Пловдив, като в периода 2019 – 2021 г. е неин председател.
Управител и съдружник е в адвокатско дружество с експертиза в
търговското, гражданското и административното право.
Завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, където придобива магистърска степен по „Право“.
Специализира в процесуалното представителство по сложни търговски дела,
несъстоятелност и вещно право.
Владее руски и немски език.
Женен, с две деца.
Явор Гечев
Явор Гечев е на 47 години и е водач на листата за народни представители
в 10 МИР Кюстендил.
Той е утвърден експерт и общественик с дългогодишен опит в областта на
земеделието и развитието на селските райони. В периода 2022 – 2023 г.
заема поста министър на земеделието в две последователни правителства.
Професионалният му път включва опита му като народен представител в
42-ото Народно събрание и заместник-министър на земеделието. Дълги
години оглавява Националния съюз на земеделските кооперации в България,
а към момента е съветник на Президента на Република България по
въпросите на селското стопанство, храните и горите.
Завършва Аграрния университет в Пловдив, където придобива магистърска
степен като инженер-агроном със специалност „Растителна защита“.
Преминал е редица специализации в областта на политическия мениджмънт и
публичните политики на национално и европейско ниво.
Владее английски и руски език.
Ивет Горанова
Ивет Горанова е на 26 години и е водач на листата за народни
представители в 11 МИР Ловеч.
Тя е олимпийски шампион по карате от игрите в Токио 2020 г. и един от
най-успешните български спортисти в съвременната история.
Професионалният ѝ път е тясно свързан със системата на Министерството на
вътрешните работи, като до момента е била част от състава на Академията
на МВР.
Завършва висшето си образование в Стопанската академия „Димитър А.
Ценов“ – Свищов. Притежава бакалавърска степен по „Икономика на
търговията“ и магистърска степен по „Мениджмънт на търговската дейност“.
Спортната ѝ кариера е белязана от изключителни постижения, сред които
титлата Спортист на годината на България (2021 г.), златен медал от
Европейски олимпийски игри, както и множество отличия от световни и
европейски първенства. Ивет Горанова е многократен балкански и
републикански шампион.
Владее английски език.
Димитър Петров
Димитър Петров е на 27 години и е водач на листата за народни
представители в 12 МИР Монтана.
Той е юрист и експерт по публични политики с фокус върху местното
самоуправление и конституционното право. Професионалният му път
преминава през Столичния общински съвет, където заема длъжността старши
юрисконсулт. Димитър Петров е докторант по „Конституционно право“ в
Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и
възпитаник на Националната програма „Управленски умения“ към Българското
училище за политика „Димитър Паница“.
Паралелно с юридическата си дейност, той е активно ангажиран с културния
живот на страната като съосновател и председател на „Съюза на младите
писатели“ в България и автор на четири книги.
Притежава богата академична подготовка с четири магистърски степени: по
„Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по „Политически
мениджмънт и публични политики“ и „Дипломация и международни отношения“
от Нов български университет, както и по „Лидерски практики“ от
Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Владее английски и руски език.
Гълъб Донев
Гълъб Донев е на 59 години и е водач на листата за народни представители
в 13 МИР Пазарджик.
Притежава изключителен опит в най-високите нива на държавното
управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста служебен
министър-председател на Република България в две последователни
правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с
администрацията на Президента, където от 2023 до 2026 г. заема
отговорната длъжност Началник на кабинета на държавния глава, а преди
това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване.
Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната
политика, като е заемал постовете служебен вицепремиер и министър на
труда и социалната политика в три кабинета (през 2017 г. и 2021 г.).
Притежава две магистърски степени – по „Право“ и по „Финанси“.
Владее английски и руски език.
Семеен, с едно дете.
Петър Витанов
Петър Витанов е на 43 години и е водач на листата за народни
представители в 14 МИР Перник.
Той притежава над 10-годишен опит в областта на международните отношения
и парламентарната дейност. Професионалният му път в законодателната
власт започва в дирекция „Международни връзки и протокол“ на Народното
събрание (2013 – 2017 г.). В периода 2017 – 2019 г. е народен
представител в 44-то Народно събрание, а от 2019 до 2024 г. е член на
Европейския парламент, където активно участва в изготвянето на
европейски политики и законодателство.
Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ с магистърска степен по „Международни отношения“. Притежава и
втора магистърска степен по „Международни финанси“ от Нов български
университет.
Владее английски и руски език.
Женен, с две деца.
Димитър Здравков
Димитър Здравков е на 36 години и е кандидат за народен представител от
15 МИР Плевен.
Той притежава над десетгодишен опит в сферата на държавната
администрация, образованието и иновациите. В периода от 2017 до 2026 г.
е част от екипа на Администрацията на Президента на Република България,
където последователно заема позициите съветник по образованието и
съветник по иновациите. Член на Комисията по българско гражданство.
Професионалният му път включва и работа в Министерството на
образованието и науката (2013 – 2017 г.), където като експерт в дирекция
„Финанси“ отговаря за бюджетни анализи и участва в управлението на
мащабни проекти по оперативни програми.
Димитър Здравков притежава академична подготовка с две магистърски
степени: по „Право“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“ и по „Макроикономика“ от Университета за национално и световно
стопанство (УНСС) – София.
Владее английски и руски език.
Семеен, с две деца.
Владимир Николов
Владимир Николов е на 48 години и е водач на листата за народни
представители в 16 МИР Пловдив-град.
Той е един от най-успешните български спортисти, посветил 38 години от
живота си на волейбола. Дългогодишен капитан на националния отбор на
България, с който печели множество отличия на световно и европейско
ниво. Професионалният му път включва 14-годишен управленски опит като
мениджър и ръководител в структурите на волейболен клуб „Левски“, където
работи активно за развитието на детско-юношеския спорт и професионалното
направление.
Завършва висшето си образование в Националната спортна академия (НСА)
със специалност „Учител и треньор“. Неговата експертиза съчетава
спортната дисциплина с доказани лидерски качества и умения за управление
на екипи и големи спортни проекти.
Владимир Николов притежава изключителна езикова подготовка, като владее
пет чужди езика: сръбски, руски, английски, френски и италиански.
Женен, с четири деца.
Ген. Иван Лалов
Иван Лалов е на 63 години и е водач на листата за народни представители
в 17 МИР Пловдив-област.
Той е висш офицер с изключителна професионална кариера в Българската
армия и Военновъздушните сили. В периода от 2018 до 2026 г. заема поста
заместник-командващ на Съвместното командване на силите (СКС). Между
2014 и 2018 г., е командир на авиобаза „Граф Игнатиево“, където
преминава през всички нива на летателната подготовка и командния състав.
Военният му път започва в авиобаза „Равнец“.
Завършва ВВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия и Военната академия
„Г. С. Раковски“ в София. Завършил Общовойсковия колеж по отбраната в
Париж, Франция.
Владее руски, френски и английски език.
Семеен.
Маломир Власов
Маломир Власов е на 52 години и е водач на листата за народни
представители в 18 МИР Разград.
Той е утвърден предприемач с над 30-годишен професионален опит в сферата
на земеделието. Започва своята кариера през 1993 г., основавайки
собствено търговско предприятие. Към момента е съсобственик в няколко
дружества.
Завършва висшето си образование в Тракийския университет – Стара Загора,
където придобива квалификация по специалност „Ветеринарна медицина“.
Неговата експертиза обединява професионалните познания в областта на
животновъдството с умения за управление на мащабни търговски структури.
Владее руски и английски език.
Женен.
арх. Живка Бучуковска
Живка Бучуковска е на 59 години и е кандидат за народен представител от
19 МИР Русе.
Тя е доказан експерт в областта на архитектурата, градоустройството и
регионалното планиране. Професионалният ѝ път е тясно свързан с
развитието на Русе, където дълги години заема поста Главен архитект на
Общината. Била е главен експерт в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ), отговарящ за регионалната политика
в Северен централен район.
Паралелно с административната си дейност, арх. Бучуковска има богата
проектантска практика в инвестиционното проектиране на жилищни и
обществени сгради, както и в разработването на стратегии за устойчиво
градско развитие.
Завършва висшето си образование в Университета по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ/ВИАС) в София със специалност
„Архитектура“.
Владее английски и руски език.
Неомъжена, с едно дете.
Слави Василев
Слави Василев е на 41 години и е водач на листата за народни
представители в 20 МИР Силистра.
Завършва бакалавърска степен по „Международни отношения“ в Бостънския
университет в Масачузетс, САЩ. Притежава и магистърска степен по
„Журналистика и медии“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Професионалната му дейност е фокусирана върху анализирането на публични
политики и медийна комуникация.
Владее отлично английски и френски език.
Неженен.
Весела Момчева-Таун
Весела Момчева-Таун е на 42 години и е кандидат за народен представител
от 21 МИР Сливен.
Тя е предприемач с разнообразен професионален профил и опит в няколко
ключови икономически сектора. Нейната експертиза обхваща и сектора на
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), където работи по реализацията
на проекти за чиста енергия. Притежава специализирана квалификация в
областта на авиацията и туризма с международен сертификат от IATA.
Завършва висшето си образование в Икономическия университет – Варна,
където придобива бакалавърска степен по „Стопанско управление“ и
магистърска степен по „Туризъм“. Средното си образование завършва в
Езиковата гимназия в град Сливен.
Владее английски и френски език.
Семейна, с две деца.
Петър Стойчев
Петър Стойчев е на 49 години и е водач на листата за народни
представители в 22 МИР Смолян.
Носител е на Световната купа по плувен маратон в 11 поредни години и е
световен и европейски шампион. Петър Стойчев е първият и единствен
българин, приет в Международната зала на плувната слава в САЩ. Участвал
е в четири поредни летни олимпийски игри, като на Олимпиадата в Пекин
през 2008 г. е знаменосец на българската делегация.
Служебен министър на младежта и спорта през 2013 г.
Петър Стойчев е доктор по „Теория и методология на спортната наука“ и
магистър по „Спорт за високи постижения“ от НСА „Васил Левски“.
Притежава и висше образование по специалност „Кинезитерапия“ от
Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Владее английски и руски език.
Женен, с две деца.
д-р Михаела Доцова
Михаела Доцова е на 42 години и е кандидат за народен представител от 23
МИР София.
Тя е юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната
власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), където в продължение на над 7 години
заема позицията директор на дирекция „Правна“. В рамките на ведомството
тя е изпълнявала и длъжностите главен секретар и началник на кабинета на
министъра.
Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната
администрация на Софийска област.
Д-р Доцова притежава научна степен „Доктор по административно право и
административен процес“. Автор е на над 13 научни публикации и участник
в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните
процеси и екологичното право. Нейният дисертационен труд е посветен на
контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.
Владее английски език.
Неомъжена.
Стефан Белчев
Стефан Белчев е на 55 години и е кандидат за народен представител от 24
МИР София (район Подуяне).
Той е утвърден експерт с 30-годишен професионален опит в областта на
вътрешния одит и финансовия контрол в публичния сектор. През последните
две десетилетия заема ключови управленски позиции в системата на
Министерството на финансите, включително заместник-министър на финансите
и директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). До
февруари тази година той ръководи Инспектората към Министерството на
финансите.
Професионалната му биография включва и стратегически роли като
председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР),
член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и член на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).
Стефан Белчев завършва магистърска степен по икономика в Стопанската
академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, и притежава научна степен „доктор по
икономика“ със специализация в областта на счетоводната отчетност,
контрола и анализа на стопанската дейност.
Владее английски език.
Женен, с три деца.
проф. Румен Миланов
Румен Миланов е на 77 години и е водач на листата за народни
представители в 26 МИР Софийска област.
Той е генерал-лейтенант от резерва и един от най-авторитетните експерти
по национална сигурност в България. В кариерата си е оглавявал три от
ключовите служби в държавата: Националната служба за борба с
организираната престъпност (НСБОП), Националната служба за охрана (НСО)
и Дирекция „Жандармерия“. Бил е секретар на Съвета по сигурността към МС
и ръководител на Центъра за противодействие на корупцията (БОРКОР).
Румен Миланов е професор е в УАСГ, като преподава и в УНСС и УниБИТ.
Автор е на многобройни научни трудове в областта на сигурността и
пътната безопасност.
Завършил е УАСГ и е специализирал в Скотланд Ярд.
Владее руски език.
Женен, с едно дете.
Александър Пулев
Александър Пулев е на 45 години и е водач на листата за народни
представители в 27 МИР Стара Загора.
Той е финансист и мениджър с международен опит в реалната икономика и
инвестициите. Професионалният му път преминава през водещи финансови
институции като Уникредит, Ситигруп, EY и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
В държавното управление заема ключови позиции, включително
заместник-министър на транспорта и съобщенията (2021 г.) и министър на
иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета (2022 – 2023 г.),
където работи за подкрепа на бизнеса и привличане на инвестиции.
Магистър по бизнес администрация (MBA) с фокус върху финансите от
Оксфордския университет, Англия.
Бакалавър по информационни системи и финанси от Университета в Мейн,
САЩ.
Владее английски език.
Семеен.
инж. Илко Илиев
Илко Илиев е на 67 години и е водач на листата за народни представители
в 28 МИР Търговище.
Предприемач с над 35-годишен опит в реалната икономика. Основател и
собственик е на компанията „Мебел-Стил“ – най-големият производител на
мека мебел в България.
Професионалният му път започва в морския флот, където е бил капитан на
кораб.
Завършва висшето си образование във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ със
специалност „Инженер-корабоводител“ (магистър).
Владее руски език.
Женен.
Димитър Стоянов
Димитър Стоянов е на 57 години и е водач на листата в 29 МИР Хасково.
Той е полковник от резерва с над 25-годишна кариера във Военновъздушните
сили, началник на щаба на ВВС. Притежава мащабен управленски опит на
най-високо държавно ниво като министър на отбраната (2022 – 2023 г.),
главен секретар на президента и секретар по сигурност и отбрана.
Ключов експерт в стратегическото планиране, инициатор на проектите за
спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и концепцията за гасене на
пожари от въздуха.
Завършил е ВВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия в София и
Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ.
Владее английски и руски език.
Семеен.
д-р Явор Плашилски
Д-р Явор Плашилски е на 51 години и е водач на листата в 30 МИР Шумен.
Той е лекар с близо тридесетгодишен опит в хуманната медицина.
Професионалният му път започва в Спешна помощ – Шумен, преминава през
Работническата болница и дългогодишна практика като семеен лекар в с.
Царев брод. От 2008 г. е част от екипа на Медицински център „Здраве“ в
Шумен, а от 2025 г. е наставник и обучава специализанти по обща медицина
към МУ – Варна.
Магистър по хуманна медицина от Медицински университет – Варна.
Владее английски и руски език.
Женен.
Енчо Керязов
Енчо Керязов е на 52 години и е водач на листата в 31 МИР Ямбол.
Той е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към
българската култура и спорт. Понастоящем е заместник-кмет на Община
Ямбол втори мандат, създател на фондация „Енчо Керязов“ за подкрепа на
талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл „Нощ на
звездите“.
Преди политическата си кариера постига глобален успех като еквилибрист и
национален състезател по спортна акробатика. Носител е на множество
висши отличия, сред които „Сребърен клоун“ от фестивала в Монте Карло,
Почетен знак на Президента на Република България и наградата „Златен
век“.
Завършва висшето си образование в НСА „Васил Левски“.
Владее руски и английски език.
Разведен.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com