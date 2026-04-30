Радев влезе в парламента. Обяви първата задача

Бюджетът е първата задача на "Прогресивна България" Това обяви бъдещият премиер Румен Радев, влизайки като лидер на "Прогресивна България" в парламента. Бюджетът е в катастрофално състояние, каза Радев.

Никога не съм бягал от отговорност, партията ще реши кой ще бъде премиер, заяви Радев в отговор на журналистически въпрос, но уточни, че това е волята на народа. Той допълни, че ще е готов с кабинета веднага, след като президентът Илияна Йотова връчи мандата за съставяне на правителството. Хората очакват пълен мандат, категоричен бе Радев. Според него новата власт няма да има никакъв толеранс нито от опозицията, нито от хората.

Пределно ни е ясно, че 100 дни толеранс няма да има. Първо, много партии загубиха тежко и второ, това е работа на опозицията - те ще използват всяка възможност да нямаме такъв толеранс. Но гражданите искат да видят промени и да започнат промените максимално бързо, коментира Радев.

Надявам се правителството да е готово и преди 15 май, защото работата е страшно много и има много отложени реформи, каза Радев. Той категорично отрече слуховете за сливане на министерствата на културата и на туризма: "Министерство на културизма няма да има!".

Работим активно по структура и състав на кабинета, защото това е отговорност, която носим пред избирателите. Гражданите ни гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет, каза още лидерът на "Прогресивна България". А на въпрос дали Иван Демерджиев ще е вътрешен министър допълни: персоналният състав е важен, но в момента търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за този пост.

Следващите задачи на "Прогресивна България" за плащанията по ПВУ и изборът на ВСС. Не мога да гарантирам плащанията по ПВУ. Тепърва ще се запознаем какво не е свършено, ще положим максимални усилия, за да подсигурим плащанията за България, каза Радев.

Не искам да коментирам сватбите и разводите в другите партии, но това е разочароващо не само за техните избиратели, но и за нас защото ще трябва да преговаряме с повече партии за конституционно мнозинство, заяви Радев по отношение на развода в ПП-ДБ.

