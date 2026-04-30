Силна заявка! Слави Василев обеща бърза промяна в страната

С ясна заявка за промяна и поемане на отговорност Прогресивна България влиза в 52-то Народно събрание. Това заяви Слави Василев от партията на влизане в сградата на Народното събрание. По думите му очакванията на избирателите са високи и партията е готова да отговори на тях. Той даде сигнал, че още в първите дни ще се усети нова политическа динамика в страната.

„Влизаме с нагласите да променим България, съзнаваме отговорността, която ни е дадена“, заяви Василев. Той подчерта, че усилията ще бъдат насочени към реални резултати, така че хората бързо да усетят ефекта от политическите решения. „Ще направим всичко възможно хората да усетят, че промяната чука на вратата“, добави той.

Василев загатна, че формацията разполага със силна кандидатура за председател на Народното събрание, но отказа да разкрие името преди официалното обявяване. „Имаме достойна кандидатура за председател на НС, ще я видите след малко“, каза той при влизането си в сградата на парламента.

По отношение на политическите партньорства той подчерта, че ключови ще бъдат приоритетите, а не формалните конфигурации. Според него от особено значение е позицията на Продължаваме промяната-Демократична България, особено по темата за съдебната реформа. „Надяваме се, че те съзнават отговорността си, защото тази реформа е на прага да се осъществи“, коментира Василев и допълни, че евентуално разцепление не би било от полза за никого.

Политикът засегна и темата за съставяне на правителство, като изрази мнение, че президентът Румен Радев е готов с кабинет. „Нека изчакаме следващата седмица и ще видим“, каза той, оставяйки отворена възможността за бързо развитие на ситуацията.

Василев беше лаконичен и по въпроса за бъдещия председател на парламента, като повтори, че отговорът ще стане ясен съвсем скоро. По думите му обществото няма да чака дълго, за да усети промяната в политическата ситуация.

