Владо Николов каза ще бъде ли министър на спорта

С призив за ред и връщане на авторитета на институциите Владимир Николов от Прогресивна България влезе в Народното събрание с ясно послание. Той предупреди, че парламентът не бива да се превръща в „битпазар“ и настоя за сериозна и продуктивна работа още от първия ден. По думите му общественото доверие е критично ниско и изисква незабавни действия. Николов даде сигнал, че новият мандат трябва да започне с промяна в поведението и подхода на депутатите.

„Да не обръщаме парламента на битпазар“, призова той преди началото на първото заседание. Според него Народното събрание трябва да възстанови стойността си в очите на хората, след като доверието е спаднало до едва 8 процента. Той определи това като недопустимо и подчерта необходимостта от нов стандарт в политическата работа.

Николов настоя за реални дискусии и обмен на идеи между политическите сили, вместо задкулисни договорки. По думите му фрагментацията в предишния парламент е довела до самозабравяне, което е било ясно показано и от протестите. Той направи и сравнение с миналото, когато според него нивото на народните представители е било по-високо.

„Хората от Пловдив ме изпратиха тук, ще направя всичко възможно да защитавам националния интерес и техните интереси“, заяви Николов, като подчерта личната си отговорност към избирателите. Той допълни, че ще работи активно за решения, които да имат пряк ефект върху ежедневието на хората.

По отношение на евентуален пост в Министерството на спорта той заяви, че решението зависи от Румен Радев. „Моята експертиза е в спорта, но в нашите листи също има достойни хора с опит“, отбеляза той, като остави отворена възможността за различни варианти.

Николов изрази и категорична позиция за бъдещото управление. „Не само че е готов, Радев трябва да е новият премиер“, заяви той, като даде ясен сигнал за политическите очаквания на формацията.

Волейболната легенда подчерта, че още от първия ден ще се включи активно по основните теми, които стоят пред страната. По думите му обществото очаква бързи резултати и ясна посока, а това изисква дисциплина, работа и отговорност от всички в парламента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com