Получихме доверие, време е за резултати. Демерджиев иска спешни промени

Новото 52-о Народно събрание трябва да работи конструктивно и да повиши качеството на законодателния процес, заяви Иван Демерджиев от Прогресивна България на влизане в сградата на парламента. Той подчерта, че формацията е получила сериозно доверие и е готова да го оправдае с конкретни действия.

По думите му обществото очаква бързи резултати и нов стил на управление. Очакванията са настоящият парламент да прекъсне поредицата от политически кризи.

„Получихме огромно доверие от българските граждани, мотивирани сме да го оправдаем“, заяви Демерджиев. Той изрази надежда, че новият парламент ще изчисти негативния имидж, натрупан от предишните състави, и ще възстанови доверието в институциите.

Бившият вътрешен и правосъден министър отправи остри критики към Министерството на вътрешните работи, което според него е било превзето и не е реагирало адекватно на изборните нарушения. Той подчерта, че липсата на отчетност и контрол е довела до сериозни дефицити в управлението.

Демерджиев засегна и работата на прокуратурата, като заяви, че тя често се държи като държава в държавата и се намесва в политическите процеси. Според него това подкопава доверието в правосъдната система и изисква спешни реформи.

По отношение на предишните парламенти той заяви, че е недопустимо народни представители да се намесват в независими институции като Конституционния съд чрез недобре подготвени актове. Той настоя за по-високо качество на законодателството и по-ясно разграничение на властите.

В следващите седмици предстоят ключови преговори за съставяне на управление. Демерджиев вече настоя за експертен кабинет до средата на май, който да гарантира европейското финансиране и да започне незабавни реформи в сектор Сигурност.

