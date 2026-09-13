Правосъдният министър атакува ВСС за решения извън закона
Дългият мандат на съвета е довел до изкривявания, спорни назначения и лошо качество на работа
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Дългият мандат на съвета е довел до изкривявания, спорни назначения и лошо качество на работа
Проектът засяга избора на нови членове, правомощията на стария съвет и процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор
Прокопиев активира прокситата си в съдебната власт, за да натискат за удобни промени в процедурата за избор на нов ВСС
Правосъдният министър Николай Найденов увери комисар Майкъл Макграт, че кабинетът не гони формално изпълнение, а трайно укрепване на институциите
Депутат от „Прогресивна България“ настоя за дълбока реформа, ясни правила за ВСС и нов главен прокурор без забавяне
Членът на ВСС настоя за по-строг подбор на кадровиците и предупреди за загуба на обществено доверие
Измененията са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт
Критики към МВР и прокуратурата, призив за експертно управление до май
Прогресивна България вижда мнозинство за управление и заявява готовност за съдебни реформи
Делата за ПТП-та са една печатница за пари, не само за адвокатите, но и за експертите
Окончателно загубиха и малкото интегритет, който им беше останал, пише конституционалистът
Произнесе се за кмета на Варна
Съсипа Конституцията, заради неговите упражнения България се намира в абсурдна ситуация, възмути се конституционалистът
Страната ни е с формално работещи избори с добри стандарти за избиране на лидери
Най-големият му кошмар - изборите, вече се сбъдна
Не цялата съдебна система е това, което се показва в последните месеци и години
Една такава мрежа за влияние върху правосъдната система няма как да мине без политическо покровителство
Нека магистратите да излязат и да кажат какво знаят - дали са били заплашвани
Имам опасения за начина, по който започна комисията "Нотариуса", каза бившият шеф на ДАНС
В съдебната система винаги са се навъртали такива лобисти