Борислав Цеков закова ПП. Направиха нещо недопустимо

Докторът по конституционно право доц. Борислав Цеков излезе с остра критика срещу Кирил Петков, Асен Василев и прилежащото им ПП с пост във Фейсбук.

Според него набутвайки в ръководството на партията арестувания за корупция кмет на Варна Благомир Коцев, ПеПетата буквално са институционализирали корупцията.

Доц. Борислав Цеков посочи още, че с действията си и празните приказки по адрес на правоохранителната система на България Петков и Василев са нарушили своя и на партията си интегритет.

Ето и поста му:

Включването в ръководството на ПП на поставения под постоянен арест от четири съдебни инстанции поради обосновани предположения за корупция кмет на Варна Благомир Коцев, е открита партийна институционализация на корупцията.

Обявяването за основна цел на партията да „освободи“ други техни представители във властта, които също са със съдебна санкция в ареста, означава едно – обявяване на ПП срещу върховенството на закона и срещу независимата съдебна власт.

Нормалната политическа реакция би била да ги отстранят до евентуално изчистване на имената им с оправдателни присъди.

Вместо това, самозабравилото са политическо малцинство на ПП продължава да копае дъното. Окончателно загубиха и малкото интегритет, който им беше останал.

